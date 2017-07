Madagascar: XVe anniversaire - Une marée humaine stoppée par les grenades lacrymogènes

Face aux diverses revendications de ceux qui ne partagent pas leur point de vue, le pouvoir en place use des forces de l'ordre pour se maintenir en place.

L'ancien président de la République et non moins fondateur du parti TIM, a célébré le 15e anniversaire de son parti contre vents et marées. Marc Ravalomanana car il s'agit de lui, a tenu une conférence-débat, avant-hier, à l'hôtel Carlton. En principe, ce rendez-vous devrait se tenir entre le président national du TIM et les politiciens ainsi que les diplomates, mais ces derniers n'ont pas honoré de leur présence la cérémonie, vu probablement la situation, sans parler des contradictions des décisions prises par le Préfet de police.

Malgré la situation ambigüe quant à la tenue de la célébration du 15e anniversaire du parti du fondateur de l'empire TIKO, les partisans de Marc Ravalomanana sont venus en masse à Anosy, sans tenir compte de la présence massive des forces de l'ordre présentes sur le lieu. Ils étaient disséminés un peu partout autour du lac Anosy et non loin du stade de Mahamasina au début mais au fil des heures pour ne pas dire des minutes, ils ont- rallié Carlton, plus précisément, en face de la RNM, de l'autre côté de la rue.

Grenades lacrymogènes. A sa sortie de Carlton, Marc Ravalomanana n'a pas manqué de passer devant ses partisans et sympathisants. Difficile dans la mesure où sa voiture, un Land cruiser GX non blindé et non vitré, a eu du mal à se frayer un chemin devant ces derniers qui ont voulu saluer l'ancien président. Malgré tout, il a pu continuer son chemin pour rejoindre son domicile à Faravohitra.

A sa sortie du tunnel d'Ambohidahy, les forces de l'ordre ont commencé à lancer des grenades lacrymogènes mais ces dernières ont surtout concentré « leurs efforts » sur les partisans de Ravalo, au niveau de la BNI, à Analakely. Finalement, les « Zanak'i Dada » se sont éparpillés face à la pression des hommes en treillis. Dans tous les cas, « Dada » a promis que Mahamasina serait à sa disposition au moment opportun. Wait and see.