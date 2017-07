Madagascar: Lôla - Antsahamanitra à moitié plein

De quoi ils vont parler 48h après un rassemblement « illégalement et injustement » interdit et… Plus »

Les irréductibles fans de Lôla sont venus applaudir leur idole hier après-midi à Antsahamanitra. Certes, il n'a pas fait guichet fermé, mais pas mal de personnes ont tout de même assisté à ce concert « Mampitempo ny fo », son premier grand concert de l'année pour Tanà. Le verdict est mitigé, mais le spectacle a valu le coup pour les milliers de spectateurs venus l'écouter. Sous le froid de canard donc, le chanteur a essayé de mettre de l'ambiance pour réchauffer l'atmosphère. La grande scène a donc accueilli les musiciens, les danseuses qui ont offert un autre spectacle dans le concert, et un Lôla en pleine forme pour reprendre toutes les chansons de son répertoire, qui balaie toute sa carrière. Tous les rythmes ont été joués, et le public a vite fait de descendre pour danser avec l'artiste. Les slows langoureux ont également fait des étincelles, Lôla étant un grand charmeur acquis à la cause de ces dames.

