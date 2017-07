Madagascar: Rugby - Les Makis restent à la « Silver Cup »

De quoi ils vont parler 48h après un rassemblement « illégalement et injustement » interdit et… Plus »

Seulement quelques minutes après le coup d'envoi de la rencontre, Zhino a ouvert le score sur un essai non transformé. Le tableau affichait un score de 5 à 0. Dix minutes plus tard, Saïd inscrit le second essai malgache, cette fois-ci transformé, 12-0. La riposte ne se fait pas attendre côté botswanais en inscrivant leur premier essai. L'écart se resserre par 12 à 7. Les Malgaches essaient de limiter les dégâts en inscrivant deux nouveaux essais pour conforter leur avance, 26-7. Juste avant la pause, les « Vautours » arrivent à décrocher un essai. A la mi-temps, les coéquipiers de José Rakoto Harison mènent par quatorze points d'avance, 26-12 grâce notamment aux essais.

Ils ont assuré l'essentiel. Vainqueurs du duel face aux Vautours du Botswana pour la petite finale, les XV Makis de Madagascar gardent leur place pour la Silver Cup ou l'ancien groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Les protégés de Noé Mboazafy dit Razily se sont imposés sur le score de 47 à 24. Des essais, de l'émotion et une belle victoire pour les Makis, qui n'ont pas eu droit à l'erreur lors de cette rencontre.

