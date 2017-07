Madagascar: Ecole Normale Supérieure - C'est parti pour une semaine de festivités !

De quoi ils vont parler 48h après un rassemblement « illégalement et injustement » interdit et… Plus »

A cet effet, des activités ludiques, scientifiques et culturelles seront prévues durant ces quatre jours durant lesquels tout public peut en connaître un peu plus sur cet établissement. Si la première journée, le 10 juillet, est consacrée à l'ouverture officielle des festivités, le 11 lui est consacré à une journée scientifique durant laquelle des présentations seront prévues.

C'est une tradition pour le personnel et les étudiants de l'Ecole Normale Supérieure. Une semaine dédiée spécialement aux étudiants, personnels et enseignants de ladite école.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.