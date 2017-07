Madagascar: Volley-ball / Sommet Analamanga - Les favoris au rendez-vous des demi-finales

Les quarts de finale du Championnat d'Analamanga ont finalement eu lieu samedi au Gymnase d'Ankorondrano. Les cadors ont tous assuré et retrouvent la phase des demi-finales prévues pour le 13 août.

La formation de la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) poursuit son bonhomme de chemin au sommet régional d'Analamanga. Samedi les hommes d'Honoré Razafinjatovo se sont qualifiés pour le dernier carré final sans difficulté. C'est sur le score sans appel de 3 sets à 0 que les Fenozara et compagnies ont battu la formation du MVBC. La rencontre était à sens unique où les gendarmes ont enlevé tour à tour les sets, 25 à 13 puis 25 à 08 pour boucler à 25 à 9. La GNVB, tenante du titre, pourrait encore défendre son trône. Les militaires du Cosfa sont aussi au rendez-vous des demi-finales. Les Toky, Mika, Willot et camarades se sont imposés devant les Ralava, Mparany et consorts du RVB par 3 sets à 0, 25-16, 25-11 et 25-21. Comme en 2016, Cosfa atteint la phase des demi-finales et espère cette année se qualifier pour la finale. Les équipes du VBCD tombeur du JSA et de l'ASI, vainqueur du duel face à l'AS Voara complètent la liste du quatuor.

Confirmation. Dans les joutes féminines, il n'y avait aucune surprise. Les favorites ont confirmé leur statut. L'Association Mandroseza Volley-ball (AMVB) a pris le dessus sur la deuxième équipe du Volley-ball Club Diamant (VBCD) par 3 sets à 0. La troupe à Régina a enlevé le premier set par 25 à 20. Les volleyeuses de Mandroseza poursuivent sur leur lancée en remportant le second set par 25 à 20. Dominées, les filles du VBCD ont essayé de riposter au dernier set, mais, l'AMVB ne lâche pas prise. Les deux formations étaient au coude à coude au troisième set en menant tour à tour au score. Au final, AMVB a bouclé le match par 27 à 25. La formation du Bi'As, finaliste de l'édition 2016 a validé son ticket pour la demi-finale. C'est sur le score de 3 à 1 que Bi'As a battu Akany Sambatra Itaosy (ASI) Volley-ball. La tenante du titre du VBCD était tout simplement en promenade de santé contre la deuxième formation de l'ASI en s'imposant par 3 sets à 0, 25-05, 25 -06 et 25 à 10.

Résultats

Hommes

JSA contre VBCD : 0 -3.

COSFA contre RVB : 3 - 0.

MVBC contre GNVB : 3 - 0.

AS Voara contre AS : 1-3.

Dames

Bi'As contre ASI : 3-1.

AMVB contre VBCD 2 : 3 -0.

AFA contre JMVB : 0-3.

ASI 2 contre VBCD : 0 - 3.