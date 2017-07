Madagascar: Talatamaty - Démolition d'un bâtiment

Vive émotion après la démolition d'un bâtiment commercial.

Samedi dernier très tôt le matin, à Talatamaty, grande fut la surprise des habitants de cette commune en voyant, une cinquantaine de démolisseurs accompagnés des forces de l'ordre et d'un huissier de justice en train de détruire un bâtiment commercial. Joint au téléphone le propriétaire des lieux, un ancien membre du CST, nous répond qu'il n'a pas été prévenu de cette démolition et confirme qu'il a un permis de construire délivré par la commune de Talatamaty et que les fonds de commerce lui appartiennent.

Ainsi propriétaire des murs, et locataire du terrain avec un bail commercial, il s'indigne de cette expropriation et démolition qui ne respectent pas les décisions de justice et le principe élémentaire des droits de l'homme qui interdisent une expulsion de plusieurs familles y habitant en pleine saison hivernale. Cet ancien membre du CST d'annoncer qu'il va convoquer la presse pour dénoncer cet acte qu'il qualifie de barbare.