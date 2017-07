Madagascar: Nouveau Code des Marchés publics - Atelier de formation et d'information demain au Plan Anosy

De quoi ils vont parler 48h après un rassemblement « illégalement et injustement » interdit et… Plus »

etc. sont invitées à cette rencontre pour se mettre au parfum avec le nouveau Code des Marchés Publics. En tout cas, cet atelier qui débutera donc demain aura le mérite de permettre à toutes les parties prenantes de continuer la marche vers la mise en place d'un système de marchés publics plus transparent et répondant aux besoins du développement économique.

de la Grande-Ile. Pour Antananarivo, une séance de formation et d'information se tiendra le 11 juillet 2017 au Plan Anosy. D'après les organisateurs, toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé, la société civile, les institutions et collectivités diverses,

Des améliorations et mises à jour ont été apportées sur le Code des marchés publics, pour l'amélioration de l'efficience des dépenses publiques. D'après l'ARMP (Autorité de régulation des marchés publics), cette actualisation vise la redynamisation et le recadrage

