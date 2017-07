Congo-Kinshasa: Elections en RDC - Pour l'OIF, les retards s'accumulent et inquiètent

Les paramètres en notre présence nous donnent plus ou moins des raisons de penser qu'en décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date.

Première urgence : étendre l'enrôlement des électeurs au Grand-Kasaï. Cette région du centre du pays est secouée par des violences depuis un an provoquant la suspension du processus d'inscription des électeurs. Pour les experts de la Francophonie, faire abstraction du Kasaï qui représente près de 8 % de la population d'électeurs, c'est prendre le risque d'élections non inclusives, ce qui menace de retarder l'élaboration du calendrier électoral.

L'Organisation internationale de la francophonie (OIF) a rendu ses conclusions ce week-end sur l'évaluation du processus électoral en RDC. L'enjeu est de taille puisque Kinshasa doit organiser une élection présidentielle, des législatives et des provinciales d'ici la fin de l'année. Or si l'enrôlement des électeurs a bien commencé, les retards accumulés sont nombreux. Parmi les principales recommandations des experts de la Francophonie : étendre l'enrôlement à l'ensemble du territoire congolais et publier un calendrier électoral rapidement.

