Cote d'Ivoire: Daloa - L'autonomisation de la femme au cœur d'une foire

Dans le cadre du projet du Réseau éducatif et social des femmes ivoiriennes (RESFI), l'organisation non- gouvernementale "Vivre-Informer-Fraterniser" (ONG VIF) a organisé du lundi 03 au vendredi 07 juillet au centre culturel de Daloa, la foire agricole à l'endroit de plus de 1000 femmes.

Selon le directeur exécutif de l'ONG, Nébout Étienne l'objectif visé est de promouvoir les activités agricoles et artisanes réalisées par les femmes à travers les financements qui leur ont été octroyés pour leur autonomisation. Par ailleurs, chef du projet RESFI , Nébout Étienne a indiqué que depuis trois ans , « nous avons aidé plus de 2000 femmes dans plusieurs domaines d'activités notamment dans le domaine de l'alphabétisation , de l'agriculture et de l'artisanat , ce qui a permis à une trentaine de femmes de bénéficier d'une insertion professionnelle. »

La directrice régionale du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mme Soro Née Mangoua Laurette a félicité les initiateurs de ce projet pour leur contribution à l'autonomisation de la femme en ces mots, « vous avez compris que participer à l'autonomisation de la femme , c'est garantir le développement et le progrès d'une famille , d'un pays. »

S'adressant aux femmes, elle leur a demandé à ne pas se laisser gagner par le découragement. « Sans vous, nous ne pourrions pas manger. Mettez-vous à la tâche, car c'est en travaillant d'arrache-pied que vous parviendrez à ajouter votre pierre à l'édifice à l'orée de l'émergence 2020. » , a-t-elle conseillé.