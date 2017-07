Cote d'Ivoire: Passation des marchés publics - Le président de l'ANRMP exhorte à la bonne gouvernance dans la passation des marchés

Yamoussoukro — La salle Alabo d'un hôtel de Yamoussoukro a abrité un séminaire de formation des cellules de passation des marchés publics qui a eu lieu le jeudi 06 juillet dernier.

Ce, autour du thème « les procédures de contrôle et de régulation des marchés publics ». A cette occasion, le président de l'Autorité Nationale de la Régulation des Marchés Publics (ANRMP), M. Coulibaly Non Karna a encore une nouvelle fois appelé à la bonne gouvernance dans la passation des marchés publics. « Le développement de notre pays se fera par la bonne gouvernance dans les marchés publics (... ) la trahison face aux attentes de la nation est proscrite », a-t-il déclaré.

Aussi, a-t-il reconnu que les plaintes des populations bénéficiaires des ouvrages réalisés sont justes. « Dans cette actualité présentant des ouvrages dont la dégradation précoce suscite l'émoi et parfois le désarroi des populations qui sont des marchés publics, il nous faudra être moins condescendants. Ne nous complaisons plus dans le périlleux exercice consistant à tenter de démontrer que les griefs exprimés sont sans fondements, car ces maux qu'ils dénoncent constituent un problème et non une fatalité, un drame et non une tragédie », a indiqué le président de l' ANRMP . Pour qui, la politique de l'autruche ne paie plus, face aux accusations de corruption, de manœuvres frauduleuses et de manque de transparence.

C'est pourquoi, pour terminer, M. Coulibaly Non Karna a recommandé qu'il faille agir ; tout en communiquant sur les résiliations des marchés avec sanctions d'entreprises pour inexécution ou mauvaise exécution des prestations. Et aussi sur les sanctions prononcées par l'ANRMP, à l'encontre des entreprises reconnues coupables de manœuvres frauduleuses. Il convient de signaler que les participants ont été instruits sur « les missions et la responsabilité des cellules de passation des marchés » et « les procédures de passation des marchés ».