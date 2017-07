N'Goran Koffi Modeste Armand, Directeur Général de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle(INSAAC) a présenté le samedi 8 juillet 2017 dans la salle Bitty Moro dudit établissement à Abidjan-Cocody le groupe artistique « Pedou and Folk ».

Ce groupe, dit-il, va permettre aux Ivoiriens de se détendre les week-ends à travers le spectacle de ses apprenants. Et de déclarer : « Aujourd'hui, notre ambition est de faire de cet institut un club d'animation. Bien vrai que nous soyons un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, mais nous sommes aussi un club d'animation. Et dans notre ambition, il faut faire en sorte qu'en dehors des dimanches qu'il y ait un spectacle qui pourra permettre aux Ivoiriens de se détendre durant le week-end. »

Puis, il ajoute : « Nous sommes heureux et satisfaits d'avoir tenu le pari de donner une plateforme d'expression à nos étudiants, artistes-interprètes et enseignants. Et par la même occasion, ces activités permettront de montrer le savoir-faire de l'Insaac au grand public. Ce groupe artistique est constitué de six musiciens tous enseignants de profession, chacun jouant d'un instrument traditionnel. La présentation que nous venons de voir est titrée : "La cartographie" qui est une véritable invitation au voyage à travers la musique traditionnelle ivoirienne.

Et cela a démarré à l'origine de la légende du Pedou ( flûte du pays Bété) en passant par les différentes formes musicales existantes dans notre tradition : chants de conte, Gbégbé et autres rythmes enlevés du Pedou et du dodo .» Trois tableaux ont été présentés au public dont il était question de faire connaitre le Pedou à travers le premier, dans le deuxième la musique instrumentale puis, la danse Mapouka. Ce groupe artistique est une initiative de N'Goran Koffi Modeste Armand, directeur général de (INSAAC).