Congo-Kinshasa: Aux abois !

La solution est simple et connue de tous. Il faut revenir à la case départ. Cela suppose la mise en œuvre effective de l'Accord global et inclusif du Centre interdiocésain ainsi que la mise en place d'un gouvernement responsable qui sera l'interlocuteur valable et crédible auprès de la communauté internationale. C'est la voie de la sagesse au lieu de se mettre aux abois.

Comment espérer une aide internationale dans le contexte actuel alors que les conditionnalités pour une telle faveur ont clairement été fixées ? Qui oublie que les donateurs occidentaux sont réticents à aider le gouvernement après l'expiration, depuis décembre dernier, du second et dernier mandat du président Joseph Kabila, encore que son gouvernement est sous le coup d'accusation de violations des droits de l'homme ?

