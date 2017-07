Cameroun: Double nationalité - Pourquoi le sujet irrite tant le gouvernement

Les organisateurs du premier forum de la diaspora (Fodias 2017) organisé du 28 au 30 juin dernier à Yaoundé, ont évité expressément d'inscrire ce sujet au menu des échanges. Pourquoi le sujet irrite tant le gouvernement.

A l'initiative du gouvernement et sous le très haut patronage du président de la république, Paul Biya ,la première rencontre d'échanges entre les pouvoirs publics et les camerounais vivant à l'étranger, s'est déroulée du 28 au 30 Juin 2017 à Yaoundé .

Les assises visaient entre autres , « la création d'une plate-forme permanente de dialogue en vue de permettre à ces compatriotes de s'intégrer au développement du pays ».Sauf que pour mieux intégrer la diaspora au développement du pays ,il faut commencer par le préalable qu'est la révision de notre code de nationalité qui ne cadre plus avec l'évolution du monde .Le nouveau code doit tenir compte de la double nationalité,gage de la cohésion sociale

Pour le docteur Ernest Simo ,le camerounais officiant à la Nasa aux Etats -Unis, « ce problème n'est pas nouveau au Cameroun. L'expérience montre que la double nationalité a toujours profité aux pays d'origine. On peut prendre le cas d'israël par exemple avec sa diaspora dispersée à travers le monde. On a vu comment cette diaspora a recréé un Etat moderne très puissant et fort sur la scène internationale.Israël est également une grande puissance économique. On peut multiplier par cent de pareils exemples. Au Mexique, il y a un Ministère dédié à la diaspora avec tout un département d'accueil. Nous sommes en Afrique et n'oublions pas que c'est avec deux bras qu'on lave le corps. Je pense que la main qui est à l'étranger a une expérience certaine. Cette main se dresse comme un complément de celle restée au pays. La vraie compétence c'est le savoir-faire et l'expérience acquis loin de nos frontières ».

Mais ce sujet semble épineux et sensible pour le gouvernement. Ce dernier ne souhaite même pas en parler .Du moins, pour le moment. D'ailleurs, les organisateurs du forum de Yaoundé, ont même expressément

évité d'inscrire la question de la double nationalité au menu des échanges, alors que c'est depuis 2009 que le président de la république ,Paul Biya,a promis d'apporter des réponses à cette préoccupation soulevée par le diaspora. Mais où en est -on depuis lors ?

Face au mutisme du gouvernement sur la question, la diaspora a fini par comprendre que ça ne sert à rien d'investir dans son pays. Mais selon Lejeune Mbella Mbella, ministre des relations extérieures qui répondait le week-end dernier aux questions de nos confrères du poste national, « Il n'y a pas de pommes de discorde entre le Cameroun et sa diaspora sur la double nationalité. Le problème a été posé au Chef de l'Etat lors de sa visite en France en 2009.Il y avait deux problèmes majeurs que la diaspora a évoqué.Il y avait celui concernant la participation de nos compatriotes de l'extérieur qui sont organisées au pays et celui relatif à la question de double nationalité.L' une des mesures c'est le droit de vote qui a été accordé en 2011». Et d'ajouter que « la question de la double nationale continue à faire l'objet d'un examen .Il y a plusieurs paramètres ... Mais ce que je peux vous dire avec beaucoup de certitude c'est que ce problème est vraiment à l'étude et que le moment venu, la haute hiérarchie décidera de ce qu'il en est».

Après plus de 08 années d'attente, la diaspora est bien convaincue qu'il y a comme une mauvaise volonté du gouvernement dans la résolution de ce problème de nationalité. Mais le gouvernement ne peut pas continuer à rappeler à la diaspora ses devoirs économiques tout en lui refusant ses droits politiques .Il est injuste, au moment où les pouvoirs publics appellent à l'incitation à l'investissement privé, de priver certains camerounais de ce que l'on accorde à d'autres.

Il est également injuste de constater que certains membres du gouvernement sont détenteurs de plusieurs nationalités, alors qu'on refuse ce même droit à ceux qui peuvent booster le développement économique de notre pays.

C'est quoi la double nationalité ?

Certes, la nationalité est définie comme un lien juridico-politique rattachant un individu à un État souverain, alors que la double nationalité, qui fait l'objet d'aménagements propres aux accords internationaux, résulte de l'application combinée de la législation de deux pays. Mais il est de l'intérêt de notre pays d'autoriser pleinement et simplement, pour des raisons économiques culturelles et familiales, la double nationalité aux Camerounais de la diaspora.

De plus, le Cameroun a besoin de la matière grise qui œuvre jusqu'à présent pour la prospérité de pays étrangers. Ce, d'autant plus que nous traversons actuellement une crise sans précédente .On tend vers l'explosion. En autorisant la double nationalité, les pouvoirs publics ne verront obliger d'associer plus facilement la diaspora au développement socio-économique et politique du pays. Ce qui est tout à faire normal. Il est injuste, voire inhumain, de contester à quelqu'un les liens manifestes d'ordre culturel ou familial qu'il a avec son pays d'origine. Certes « la nationalité camerounaise est une et exclusive », mais il n'est rien qui est écrit et qui ne puisse être réécrit comme l'avait dit le président de la république lui-même.

Cette semaine, nous avons essayé de comprendre l'attitude du gouvernement face à cette question en posant à nos experts les questions suivantes : Pourquoi la question sur la double nationalité irrite tant le gouvernement?

En évitant d'élaborer un nouveau code de la nationalité qui reconnaisse la double nationalité, Paul Biya a-til réellement la volonté d'intégrer la diaspora au développement du pays ? Qu'est ce qui peut avoir justifié l'absence d'engouement de la diaspora au Fordias 2017 ?

La diaspora se plaint de ce que l'organisation de cet évènement a été très précipitée .Qu'est ce qui peut justifier cela ? Paul Biya a envoyé le premier ministre le représenter à la cérémonie d'ouverture de ce forum. Comment comprendre que le Chef de l'Etat invite la diaspora et soit lui-même absent ? Pourquoi le gouvernement a décidé aujourd'hui de tendre la main à cette diaspora qu'il l'a toujours eu à diaboliser ? Devons-nous donc comprendre qu'il y a un lien étroit entre le Fordias 2017 et les prochaines élections ?