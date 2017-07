Cameroun: Religion - Yaoundé, capitale du dialogue

Les évêques des conférences épiscopales d'Afrique centrale ont confié leur 11e assemblée plénière à la miséricorde de Dieu au cours d'une célébration pontificale hier à Yaoundé.

Comme avant chaque événement, le peuple de Dieu qui est au Cameroun par ses fidèles catholiques s'est réjoui de célébrer l'ouverture des travaux de la 11e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale (ACERAC). C'était hier au cours d'une célébration pontificale en la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Yaoundé qui a fait le plein d'œuf. Et c'est heureux que les fidèles venus de divers pays de l'Afrique centrale ont salué le déroulement de cette rencontre au Cameroun, terre d'accueil et d'expression de l' « œcuménisme et du dialogue interreligieux », thème de cette rencontre.

« Bien qu'ayant épousé un chrétien, il m'a autorisé à rester fidèle à l'islam, ma religion. Nous vivons en harmonie sans problème parce que nous prions un même Dieu qu'on appelle aussi Allah », confie Kadidjatou. Il en est de même pour cet autre étudiant à l'université catholique d'Afrique centrale (UCAC) qui, bien qu'étant protestant, sait prier l'Angélus et les vêpres. « Je suis musulman, mais mes parents ont tenu à m'inscrire à l'école primaire catholique. Je suis resté dans cet ordre d'enseignement jusqu'au supérieur. Ceci tout en restant musulman. Mes amis sont catholique, je les aime et m'entends bien avec eux. Nous tous enfants d'un même Dieu qui est amour », renchérit Abdourhaman, étudiant à l'UCAC.

Une attitude adoptée par les protestants aussi. « Aujourd'hui, j'avoue que nos frères catholiques ont raison sur certains points notamment celui sur la place qu'ils accordent à la vVierge Marie, mère du Christ. J'ai appris aussi à prier le chapelet puisque je me suis mariée à un catholique et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de division », poursuit Francine Mbeleck. Ce sont là-entre autres attitudes qui traduisent la réalité de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux au Cameroun. Et c'est pourquoi son Eminence, le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui en République centrafricaine, au cours de son homélie s'est inspiré des textes liturgiques pour demander aux uns et aux autres d'aller toujours à la rencontre de leurs frères et sœurs.

« Il faut apprendre de Jésus qui est doux et humble de cœur pour construire un monde plus fraternel. Dieu ne peut pas engendrer la division », a-t-il rappelé. C'est pourquoi le prélat, s'inspirant des problèmes d'insécurité que connaît l'Afrique centrale au nom de la religion, appelle les ouailles à disposer d'un cœur et d'un esprit nouveaux pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Au cours de ce grand moment ecclésial, il sera question pour le collège des évêques de cette région de réfléchir sur ces deux concepts en vue d'une pastorale commune et d'une rencontre fraternelle voulue par Dieu.