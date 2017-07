Cameroun: Université de Maroua - Nouveau recteur, nouveau campus

La cérémonie d'installation du Pr Idrissou Alioum par le ministre de l'Enseignement supérieur était couplée à l'inauguration officielle du campus, le 6 juillet.

L'histoire retiendra que le Pr Idrissou Alioum a été le deuxième recteur de l'université de Maroua. Il remplace à ce poste, le Pr Ako Edward Oben, le tout premier recteur de cette université créée par le chef de l'Etat le 8 août 2008. Le nouveau recteur de l'université de Maroua a été installé le 6 juillet 2017 par le Pr Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. C'était à l'amphithéâtre 500 de l'université de Maroua sis à Kongola, une banlieue de Maroua. Cette cérémonie était couplée à l'inauguration officielle du campus de cette université que le Pr Jacques Fame Ndongo a qualifié de « flamboyant campus universitaire ».

Au total, 16,4 milliards de F ont été investis pour ce projet par le gouvernement, dans le cadre du PRO-ACTP. Le chancelier des ordres académiques n'a pas tari d'éloges à l'endroit du Pr Ako, celui-là qu'il a appelé « pédagogue chevronné et respecté à travers le monde ». Il vient d'être nommé « Pro chancelor » de l'université de Buea. « Il quitte l'université de Maroua avec tous les honneurs dus à son expérience, à sa science et à sa compétence », a martelé le Pr Jacques Fame Ndongo qui a par la suite déroulé le tapis rouge au recteur entrant, le Pr Idrissou Alioum qu'il a qualifié « d'homme perspicace et inventif ».

C'est vrai que le Minesup a relevé que le nouveau recteur dispose des compétences nécessaires pour impulser un souffle innovant à l'université de Maroua, mais cela ne l'a pas empêché de prescrire au Pr Idrissou Alioum les principaux défis à relever, entre autres, sur les plan infrastructurels, les défis managériaux et financiers, et sociaux, mais aussi concernant l'arrimage de l'université de Maroua à l'économie numérique pour, a-t-il dit, « faire de cette institution une étoile scientifique de plus en plus scintillante dans la galaxie numérique mondiale ».

Au nouveau recteur, Jacques Fame Ndongo a demandé d'être « un catalyseur sagace de cette mutation paradigmatique dans une université exemplaire et futuriste, étincelle du génie africain qui est de retour ». Au nombre des personnalités ayant pris part à cette double cérémonie d'inauguration du campus de l'université de Maroua et d'installation du nouveau recteur, il y avait Boniface Bayaola, secrétaire d'Etat auprès du Minesec, Youssoufa Daouda, Pca de l'université de Maroua, et Midjiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'Extrême-Nord.