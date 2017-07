Cameroun: Prison de New Bell - Deux mineurs passent le BEPC

Avant les résultats des examens officiels, ces élèves méritants ont aussi été primés.

Des détenus mineurs de la prison centrale de New Bell ont récemment reçu leurs bulletins de fin d'année pour l'exercice 2016-2017, ainsi qu'un don composé de produits de première nécessité (riz, sucre, huile végétale, savon de toilette et de lessive), etc. Cette initiative est de l'Ong Charité sociale et humanisme (Chasoh), qui œuvre depuis plus de 13 ans en faveur de l'éducation des mineurs en milieu carcéral et de leur réinsertion après leur sortie de prison.

A la rentrée scolaire, le centre d'alphabétisation a enregistré 25 détenus mineurs. Durant l'année, 25 autres se sont ajoutés au grand plaisir du corps enseignant composé de quatre formateurs, dont une française. Dans son allocution, la promotrice de Chasoh, Tagne Tapia, a demandé aux parents des détenus mineurs de ne pas abandonner leurs enfants, qui sont besoin de leur affection et d'être compris pour mieux gérer leur séjour en prison.

Yara Samvam, représentant du gouverneur du Littoral, a encouragé l'initiative de l'Ong, qui contribue à leur épanouissement malgré leur condition de détention. Aux incarcérés, il a demandé de changer de comportement dès leur libération. Le représentant du gouverneur a aussi encouragé les encadreurs pour le travail accompli dans ce milieu hostile. Deux élèves sur les huit présentés au Bepc ont réussi à cet examen.