Cameroun: Complexe scolaire du palais de l'Unité - Vacances bien méritées

100% de réussite au Certificat d'études primaires (CEP), près de 90% de succès aux concours d'entrée en 6e et en première année et quasiment 100% des élèves des classes intermédiaires qui sont admis en division supérieure.

Tel est le bilan de l'année scolaire 2016-2017 au complexe scolaire les Coccinelles du palais de l'Unité. Un bilan dressé vendredi dernier, 7 juillet par le directeur, Guillaume Mpouenanga. C'était à l'occasion de la cérémonie marquant la fin d'année, présidée par Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, par ailleurs fondatrice et marraine du complexe. Et comme les enfants ont bien travaillé, le cœur était donc à la fête vendredi dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Les élèves, vêtus aux couleurs vert-rouge-jaune du Cameroun, sous des vestes blanches, ont offert des prestations scéniques diverses et variées (chants, danses, sketches, récits) à leurs parents et invités parmi lesquels des membres du gouvernement.

Pendant près de deux heures, les pensionnaires du complexe Les Coccinelles ont magnifié le vivre-ensemble dans un Cameroun uni dans sa diversité. Et ils l'ont fait savoir en français, en anglais et dans plusieurs langues nationales représentant les dix régions du pays. Dans les présentations, on a également pu constater des notes de sensibilisation à la tolérance comme dans le récit intitulé « Tu es mon frère, tu es ma sœur ». Un clin d'œil a aussi été fait aux acteurs du monde rural qui, sous le soleil et sous la pluie, continuent de travailler avec des outils rudimentaires pour nourrir les citoyens, sans aucune distinction. Un appel à l'agriculture de seconde génération, en filigrane...

Le tout sous les encouragements de leur marraine, Chantal Biya, dans sa légendaire bonne humeur communicative. Et les élèves, même ceux issus des onze premières promotions de l'école, présents à cette cérémonie, n'ont eu de cesse de lui dire merci pour son action en faveur de leur éducation. Toutefois, les pensionnaires des Coccinelles n'ont pas été les seuls à assurer la bonne ambiance en ce jour de fête. Quelques artistes de renom (Tenor, Safaria) et en herbe (Petit Prince Das love) ont mis le show. D'ailleurs, le petit garçon d'à peine huit ans, auteur d'une chanson assez enlevée en l'honneur de la première dame, a tenu le pari de garder cette dernière debout durant toute sa prestation.

C'est dans cette position et avec toute l'assistance, sur un air revisité d'André Marie Talla (Tenons-nous la main), que la phase d'animation a cédé la place à la remise des prix. Madame Chantal Biya a ensuite fait le tour des salles de classe pour visiter les travaux de ses filleuls et souhaité bonnes vacances à chacun.