Cameroun: Forces de défense - De nouveaux responsables installés

Nommés par décret présidentiel du 29 juin dernier, ils ont pris fonction vendredi au cours d'une cérémonie présidée par Joseph Beti Assomo.

Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a procédé vendredi à l'installation de nouveaux responsables récemment nommés par le chef de l'Etat, chef des armées. Par décret signé du président de la République le 29 juin dernier en effet, le général de brigade Hippolithe Ebaka a été nommé conseiller logistique au ministère de la Défense.

Par ailleurs, la direction du budget et du matériel et celle du commissariat interarmées ont vu arriver à leur tête deux nouveaux hommes. Il s'agit respectivement du capitaine de vaisseau Jean Pierre Bissi Messi et du capitaine de vaisseau Balthazar Mintanga. D'autres changements sont intervenus au niveau du secrétariat militaire, dont le nouveau chef est le colonel Hilaire Djatchou Sani, au contrôle général des armées et à l'inspection générale des armées où de nouveaux contrôleurs et inspecteurs ont été nommés.

A ces hauts cadres de l'administration centrale, du secrétariat général et des états-majors centraux, le MINDEF a rappelé le devoir de rigueur, de discrétion et la nécessité d'insuffler une dynamique nouvelle dans la qualité du service rendu. Au directeur du commissariat interarmées, Joseph Beti Assomo a prescrit l'urgence d'éradiquer sans complaisance la pratique du « Mboma », nom de code attribué à la corruption rampante qui tend à devenir une gangrène au sein des forces de défense et de sécurité.