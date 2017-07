Cameroun: Pomme de terre - Les prix en baisse

En cette période, ce produit est abordable dans les marchés de la ville de Yaoundé.

En ce moment, les pommes de terre sont accessibles dans presque tous les marchés de la ville de Yaoundé. Les ménagères peuvent s'en procurer à des prix raisonnables, qui ont en fait chuté selon les revendeuses. Au marché du Mfoundi par exemple le prix du seau de 5litres oscille entre 1500F et 1800F et ceci dépend de la qualité des pommes de terre. « Les prix des pommes de terre sont relativement en baisse », affirme Nathalie Mengue, ménagère rencontrée au marché d'Essos dans cet espace marchand, on y trouve des tas de cinq pommes à 200 F.

Au marché Mvog-Mbi, l'on retrouve actuellement des tas de cinq pommes à 200 F et ceux de 10 pommes à 500 F. La même quantité était proposée il y a quelque temps entre 300 et 600 F, soit une différence de 100 F. S'agissant de la vente en gros, les prix sont tout aussi intéressants. Le filet de pommes qui coûtait il y a quelques semaines 45.000 F au marché du Mfoundi est actuellement vendu entre 30.000 F et 35.000 F, « tout dépend de la grosseur de la pomme terre », explique un grossiste.

Les vendeurs expliquent cette baisse de prix par le fait que c'est le début de la pleine période, avec les récoltes qui ont commencé dans les bassins de production. « Nous sommes au mois de juin et c'est à partir de cette période que l'on trouve les pommes en abondance et à bon prix», explique Armand Feune,commerçant au marché Mvog-Atangana Mballa. Selon lui, l'approvisionnement de ce produit cultivé dans les villes de Bamenda, Dschang, Ndop entre autres se fait sur place. Comme il l'indique certains producteurs transportent des tas de filets et sacs de pommes pour Yaoundé tandis que d'autres attendent leurs clients dans les champs.