Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Une marche populaire marque la campagne à Ouenzé 2

L'Union pour la refondation républicaine (UNIRR) n'a pas investi de candidats aux législatives et aux… Plus »

Interrogé à son tour, Romi Oyo affiche déjà son optimisme, quant à la victoire du PCT dans ces deux circonscriptions. « A travers cette marche, nous avons voulu exprimer le vivre ensemble parmi nous et montrer aux gens que les enfants de Ouenzé sont unis. Nous saisissons l'occasion pour inviter la population de nos circonscriptions respectives à voter massivement les candidats et les listes du PCT », a-t-il indiqué.

Encadrée par un nombre impressionnant de karatékas, celle-ci avait pour objectif, non seulement d'exprimer l'unité et le vivre ensemble entre les candidats du PCT, mais surtout pour sensibiliser et capter l'attention des électeurs afin qu'ils leur fassent confiance le jour du vote.

Dans le cadre de sa campagne, le candidat du Parti congolais (PCT), Dominique Ondzé, dit Doukaye, a organisé le 9 juillet, une marche populaire dans sa circonscription électorale. Objectif : sensibiliser et capter l'attention de ses potentiels électeurs afin qu'ils votent massivement pour lui et pour la liste du PCT le 16 juillet prochain.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.