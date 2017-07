Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - AS Otoho monte à la 2e place

L'Union pour la refondation républicaine (UNIRR) n'a pas investi de candidats aux législatives et aux… Plus »

1-AC Léopards 52 points ; 2- AS Otoho 49 points ; 3- Cara 48 points ; 4- Etoile du Congo 45 points ; 5- La Mancha 44 points ; 6- JST 35 points ;7- Saint-Michel 35 points ;8- Patronage Sainte-Anne 35 points ; 9- AS Cheminots 28 points ; 10-Interclub 27 points ; 11- JSP 26 points ; 12- Kondzo 26 points ; 13-Diables noirs 24 points ;14- Tongo FC 24 points ; 15- Nico-Nicoyé 22 points ;16- ASK 22 points ;17- Jeunes Fauves 19 points ; 18- FC Nathalys 18 points.

Fraîchement éliminée de la Coupe du Congo, l'AS Otoho a décidé de consacrer toute son énergie au championnat national dans le but d'occuper une place honorable. Pour le moment, la mission est en train de lui réussir puisque depuis le 9 juillet, elle a délogé le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) de la deuxième place grâce à sa courte victoire 1-0 sur le FC Nathalys en clôture de la 24e journée. Le désormais dauphin de l'Athlétic club Léopards de Dolisie devance les Aiglons d'une longueur. Il faudra enchainer le jeudi 13 juillet au stade Alphonse-Massamba-Débat contre Cara dans le cadre de la 25e journée du championnat pour non seulement maintenir sa position mais aussi mettre la pression sur le leader qui accueille sur ses installations l'AS Kimbonguela le même jeudi.

