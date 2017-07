Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2017 - Faustin Elenga mobilise ses électeurs

L'Union pour la refondation républicaine (UNIRR) n'a pas investi de candidats aux législatives et aux… Plus »

Au cours de ce meeting, Faustin Elenga a fait le bilan de ses deux mandats qu'il estime positif. Il se résume, entre autres, à la construction du marché « Lipouta na Tolo », le plus grand de cette zone ; la construction d'un Collège d'enseignement général au sein de l'école « La Volonté populaire » etc...

Soutenu par le président de la fédération PCT de Talangaï, Théophile Adoua, le candidat Faustin Elenga qui sollicite son troisième mandat a, conformément au thème de sa campagne, exhorté la population de sa circonscription à l'unité et au vivre ensemble, afin d'être plus forte.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.