Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Trois haut gradés de karaté exclus et rétrogradés

C'est le cas notamment de maître Eric Lambert Tchiloemba dit maître Tabishi, ceinture noire 8ème dan et directeur technique national jusqu'à la date de sanction. « Pour fautes graves : délit d'entrave, récidive, atteinte à l'honneur, à la probité morale, à la désobéissance et abus de l'autorité à des fins personnelles, non-respect des textes organiques de la Fédération (Art 57 du R.I) M. Tchiloemba Eric Lambert est exclu de toutes les activités de karaté au Congo. (... ) Il est rétrogradé au niveau de ceinture blanche », stipule la décision n°048/FECOKA AMA/BEF/PR portant exclusion...

Le président de la Fédération congolaise de Karaté et arts martiaux affinitaires (Fecoka-Ama), Dominique Ondzé dit maitre Doukaye, a infligé des sanctions à trois ceintures noires qui jusque-là assumaient des responsabilités au sein du bureau exécutif de la Fédération, du conseil fédéral de la Fecoka-Ama et de la ligue départementale de Pointe-Noire.

