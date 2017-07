Congo-Brazzaville: Elections législatives 2017 - « L'objectif est de gagner, et de la bonne manière », déclare Juste Désiré Mondelé

L'Union pour la refondation républicaine (UNIRR) n'a pas investi de candidats aux législatives et aux… Plus »

Présentant son suppléant, Akouala-Gambou, Juste Désiré Mondelé souhaite que la paix puisse continuer de régner dans ces quartiers. « La campagne n'est pas encore finie, ce qui est important pour nous c'est de garder ce rythme, maintenir cette température. L'objectif, en effet, est de gagner et de la bonne manière. Nous acceptons les soutiens, aujourd'hui il y a d'autres qui viennent d'ailleurs, notamment ceux de la diaspora qui sont venus participer à cette fête. Je pense que cette mobilisation est une démonstration de force et d'unité, j'ai la conviction que nous allons gagner dès le 1er tour », a conclu le candidat.

Pour ce meeting, le premier du genre, le candidat de la première circonscription de Ouenzé, qui n'est pas à sa première aventure dans ces quartiers (après s'être retiré en 2002, 2007 et 2012) a bénéficié des soutiens multiformes des jeunes du 5e arrondissement de Brazzaville. En effet, ils sont venus de Pointe-Noire, d'Europe et même de Brazzaville pour soutenir la candidature de Juste Mondelé. Il s'agit, entre autres, de Serge Ngouakamabé (candidat malheureux aux précédentes élections législatives dans cette circonscription) et de l'artiste-musicien Roga-Roga, qui ont tous invité la population à voter pour le candidat du Club 2002 PUR.

Opposé, entre autres, au candidat du Parti congolais du travail (PCT), Maixent Massa, Juste Désiré Mondelé a appelé les habitants des quartiers 51, 54 et 59 Ouenzé à un vote utile le dimanche 16 juillet prochain. Le secrétaire général du Club 2002 PUR s'est refusé de faire des promesses de tout genre à cette population déjà meurtrie par les évènements malheureux du 4 mars 2012. « J'appelle la population à voter massivement pour ma candidature parce que notre victoire c'est la leur. Je pense que l'adhésion à notre candidature ne fait aucun doute aujourd'hui. Ce qui était important c'était d'écouter les mamans, les papas et les jeunes, parce que ce quartier était l'épicentre des évènements du 4 mars. Nous resterons toujours à leur côté, surtout qu'ensemble nous trouverons petit à petit de solutions aux problèmes qui touchent notre société », a indiqué Juste Désiré Mondelé

