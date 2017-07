Sud-Soudan: Aucune manifestation n'a marqué le sixième anniversaire de l'indépendance

Cela fait six ans que le Soudan du Sud est devenu indépendant, mais il n'y a eu aucune célébration… Plus »

Dans un tel climat, l'espoir né après l'accession du pays à la souveraineté nationale est vite retombé puisque la rivalité entre le chef de l'Etat sud soudanais et son vice-président avait éclaté en décembre 2013 en une sanglante guerre civile. Et depuis, massacres ethniques, violences sexuelles de masse et enrôlement d'enfants soldats ont émaillé ce conflit auquel un accord de paix conclu en août 2015 n'est pas parvenu à mettre fin.

