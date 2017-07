Burkina Faso: Achille Tapsoba, président par intérim du CDP - « Si le parti se relève, c'est pour un siècle »

Les 72 heures de la jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), cadre d'échanges et de renforcement des capacités des militants, débuté le 06 juillet dernier a atteint son épilogue le 08 juillet 2017 au Comptoir burkinabè des chargeurs(CBC). « Les défis de la jeunesse pour un Burkina meilleur, réconcilié et reconstitué », c'est le thème qui a été décortiqué par le Dr Abdoul Karim Sango. Achille Tapsoba, président par intérim du parti, et Léonce Koné, président de la commission ad hoc, deux ténors du parti, venus soutenir leurs camarades, n'ont pas manqué de lancer quelques piques au pouvoir actuel, notamment à la loi sur le partenariat public/privé.

Cette journée de la jeunesse Cdpiste, en plus d'être un espace de dialogue et de formation sur les valeurs essentielle en démocratie, a aussi été une séance de diatribe contre la gestion du pouvoir actuel. Selon Mathias Ouédraogo, coordonnateur national chargé de l'organisation des jeunes, les difficultés actuelles de bon nombre de Burkinabè, à n'en point douter, résultent de l'incompétence du régime actuel. Une affirmation qu'il va d'emblée être justifiée à travers une succession de mots peu élogieux : « Nos difficultés sont causées par le mauvais, ancien, nouveau pouvoir mouta mouta du régime MPP ».

Après ces propos acerbes, le représentant des jeunes, a immédiatement sorti de sa besace d'autres « balles ». Cette fois, les tirs semblent davantage ciblés « Les jeunes ont été victimes de la gérontocratie (. . .) ces personnes, pour leurs intérêts personnels se régénèrent et utilisent les jeunes burkinabè les uns contre les autres, des OSC contre d'autres OSC », a fustigé Mathias Ouédraogo.

Selon la jeunesse du CDP, les populations ne sont pas dupes de ces« manipulations » et il n'est pas question qu'elles partent en « exil» ; il faut plutôt libérer le pays des mains des dirigeants actuels pour espérer un Burkina meilleur. Pour y parvenir, cette jeunesse compte jouer un rôle important ; d'où le choix du thème « Les défis de la jeunesse pour un Burkina meilleur, réconcilié et reconstitué ».

C'est le Dr Abdoul Karim Sango, enseignant à l'Ecole nationale de la magistrature (ENAM), qui a livré la substance du sujet à la jeunesse du parti. Dans son partage de savoirs, il fait la remarque suivante : « Si vous voulez voir un Burkina réconcilié et reconstitué, donnez un sens à votre engagement, il faut vous attacher à des valeurs, car elles seules dures. A titre d'exemple, il assure que si des personnalités comme Thomas Sankara, Norbert Zongo demeurent « immortels », c'est parce qu'ils ont ardemment défendu des idéologies. Par contre, Sango a vivement déconseillé le suivisme.

Pour Achille Tapsoba, président par intérim du parti, la jeunesse n'est pas synonyme d'incompétence, car, dit-il, une jeunesse responsable, mature, peut assurer de plus hautes fonctions y compris les fonctions de chef de l'Etat, pourvu qu'on soit dynamique. Pour cela, il a exhorté les jeunes de son parti à être des acteurs dynamiques du changement du pays, des acteurs et non des spectateurs. Il pense aussi qu'elle doit être un contestateur, mais un contestateur responsable.

L'intervention du président de la commission ad hoc, Léonce Koné, a également été marquée de conseils en ces termes : « Vous êtes dans le parti de Blaise Compaoré, mais vous n'êtes pas dans la politique pour Blaise Compaoré seulement. Vous l'êtes pour vous-mêmes, pour votre pays ».

Cela fait plus de trois ans que le CDP n'occupe plus le palais de Kosyam. Le parti ne compte pas en rester là. La reconquête du pouvoir repose en partie entre les mains de sa jeunesse. Mais d'abord, les idéaux du parti doivent être pérennes C'est pourquoi le président intérimaire invite la jeunesse à poursuivre le travail de consolidation des idéologies.

Il les invite à être au-devant des innovations dont le parti a besoin pour se consolider et préparer l'élection présidentielle, car « politiquement, c'est en 2018 qu'on prépare tous les ingrédients pour 2020 et le CDP reste un parti avec lequel il faut compter au Burkina Faso». Mieux encore, il est « convaincu qu'un parti qui a géré un pays pendant un quart de siècle et qui est tombé, lorsqu'il se relève, c'est pour un défi d'un siècle cette fois-ci. »

La loi portant allégement des conditions d'exécution du programme de projets partenariat public/privé (PPP), adoptée à l'Assemblée nationale, est perçue par Achille Tapsoba comme une loi scélérate. Et de promettre que l'ex-parti au pouvoir va toujours lutter contre toute tentative de caporalisation de la chose publique par un club, un cercle et par un groupe d'amis et de copains, car, déclare-t-il, lorsqu'on a eu le courage de dénoncer la "patrimonialisation" de l'Etat, en son temps, pour attaquer un système et un chef d'Etat, on ne doit pas être en mesure de prôner la privatisation des ressources et investissements publics.