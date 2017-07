Burkina Faso: Motion de défiance contre le maire de Banfora - Aboubacar Hema sauve son fauteuil

Déposée le 30 juillet 2017, la motion de défiance contre le maire de Banfora, Aboubacar Hema, signe d'une crise qui couvait au sein du conseil municipal de Banfora, a connu son épilogue ce 7 juillet 2017 à l'issue d'une session extraordinaire dument convoquée à cet effet. Après des débats contradictoires, 47 conseillers sur les 73 présents ont voté pour le maintien du maire pendant que les frondeurs claquaient la porte.

Cette session extraordinaire s'est tenue sous haute surveillance policière avec l'arrivée de plusieurs cargos de CRS de SYA pour renforcer le dispositif sécuritaire en place dans la citée du paysan noir afin de parer à tout dérapage. C'est une grande foule massée devant la nouvelle mairie où s'est tenu le dénouement tant attendu qui a été tenue en respect. 73 conseillers municipaux ont effectivement pris part à la session, 7 étaient absents dont 2 avaient signé des procurations. Parmi ces absents, ont notait en tête le ministre Souleymane Soulama (accusé d'être l'épicentre de la crise née au sein du NTD), puis Massadiamon Soulama, Issa Soma, Koné Bakary, Moustapha Ouattara, N'golo Drissa Ouattara, PCR.

En rappel, c'est le 30 juin 2017 que 40 conseillers municipaux issus de différentes obédiences politiques déposaient une motion de défiance contre le président du conseil municipal de Banfora. 11 choses sont reprochées au Maire : l'absence de lisibilité et de perspectives de développement communal ; la gestion catastrophique des sessions ; les difficultés de mise en œuvre des délibérations et arrêtés du conseil municipal ; la non-exécution des circulaires ministérielles ; le refus de convoquer les sessions ordinaires du conseil municipal dans les délais prévus par les textes en vigueur.

Les frondeurs stigmatisaient aussi l'amateurisme dans la gestion des affaires de la commune ; l'instabilité de l'administration communale ; la gestion gabegique des biens et ressources de la collectivité ; le non-respect des procédures dans le changement des responsables des services techniques municipaux ; le non-respect des procédures de passation des marchés en violation des articles 6 et 75 du décret portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et, enfin, la réalisation discriminatoire des infrastructures communales.

Arrivé dans la salle réconforté qu'il était par la contre-signature de la motion par 14 conseillers signataires qui l'avait rejoint, car s'estimant piégés, Aboubacar Hema s'est défendu. Contrairement à ce que disent les frondeurs, à savoir qu'il naviguait à vue, le Maire dit avoir fait le diagnostic de la mairie sur le plan organisationnel, l'état du personnel, du matériel roulant, l'état des travaux publics, des marchés et contrats en cours et des instances administratives.

L'organigramme a donc été révisé pour le cadrer avec ses ambitions pour le développement, et le maire de soutenir qu'il n'y avait pas de PDC, ce qui sera fait d'ici fin septembre prochain. Il soutient donc ne pas naviguer à vue et dit avoir décidé une série de mesures qui font des grincements des dents, tend au niveau de la mairie que dans les milieux politiques. A sa prise de service, seul le véhicule du maire était en bon état, mais aujourd'hui, tous les véhicules sont réparés et vont en mission de même que les tracteurs qui étaient en panne.

Chaque village de la commune a aussi défini ses propres priorités sur la base desquelles il travaille. Il dit avoir instruit ses services de d'identifier dans la ville partout où il faut des ponts. Tous les griefs ont été examinés, et on retiendra que, de l'avis du maire, cette motion est un document creux. Pour lui, ses signataires ne veulent pas le développement de la ville mais visent autre chose.

Il a expliqué que certains des agents mettaient des bâtons dans ses roues, d'où leur remplacement, et il a annoncé l'arrivée d'une niveleuse pour l'entretien des routes dans la ville. Le marché est déjà lancé, et les mois à venir l'acquisition de cette machine aura lieu. Le maire se défend de travailler au hasard, dévoilant ses ambitions dans l'assainissement et balayant du revers de la main les autres points par des « archifaux ».

Les débats ont été nourris jusqu'au-delà de 13h et avant le vote, une position commune semblait se dégager sur le manque de communication de l'édile. Apres ces débats, les frondeurs demandent à se concerter et quittent la salle. Après une longue concertation, ils regagnent la salle et demandent au Maire d'améliorer sa communication et signifient êtres prêts à poursuivre avec lui. Pour scrupuleusement respecter les textes afin de lever toute équivoque, on propose le vote malgré tout.

Mais les choses coincent sur le mode de scrutin : le Maire propose le vote à main levée, les frondeurs contestent et proposent le bulletin secret. L'on passe au vote et 48 élus locaux votent pour la main levée. Les frondeurs, avec à leur tête, le 1er adjoint, Fulgence Koné, Barro Salifou, issu de la NAFA, et Issiaka Fayama, vice-doyen du conseil municipal, quittent la salle. Le vote se déroule donc à main levée et 47 conseillers, il y a eu une abstention, votent pour le maintien du Maire à son poste. Un long cortège s'ébranle peu après dans les artères de la ville.

Sur cette crise qu'il vient de traverser, Aboubacar Hema a sa religion. Il a confié à la presse que c'est d'abord l'obsession de son 1er adjoint issu du MPP de devenir maire à sa place, et ensuite, le lotissement, au vu des différents ralliements, qui l'explique. Car il a voulu voir clair dans ce lotissement et c'est Souleymane Soulama qui a fait ses attributions, depuis contestées par des populations. Sur les rapports tumultueux entre lui et le ministre, il a soutenu que le ministre a tout mis en œuvre pour qu'il ne devienne pas Maire.

Alors qu'il s'était rendu chez lui en compagnie de certains militants du NTD pour se faire pardonner au tout début, comme condition, il s'est entendu dire par le ministre qu'il ne devrait pas prendre de décisions à la marie sans l'en informer. Après ce vote, qui s'est déroulé sans drame fort heureusement, son souhait, c'est que la ville retrouve désormais toute sa sérénité. En attendant, le maire a promis de travailler à améliorer sa communication avec les conseillers municipaux.