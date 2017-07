Burkina Faso: Détention arbitraire du général Bassolé - Le Burkina s'inscrit en faux

La détention du général Djibril Bassolé est arbitraire. C'est l'avis du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire. Le gouvernement burkinabè, qui n'entend pas les choses de cette oreille, va demander la révision de cet avis en fournissant, pour ce faire, tous les éléments nécessaires à cette révision. L'annonce a été faite à Ouagadougou le 07 juillet 2017 par le ministre de la Justice, René Bagoro.

Jugeant la détention de leur client illégale, les avocats du général Djibril Bassolé avaient saisi le Groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire afin qu'il se prononce sur cette question. C'est maintenant chose faite. Lors de sa 78e session, après avoir examiné les éléments apportés par les avocats du détenu, le Groupe de travail de l'ONU a conclu que le premier et seul général de gendarmerie du Burkina Faso est arbitrairement détenu dans les liens de la prévention en attendant son procès dans l'affaire du putsch de septembre 2015. Pour les experts de l'ONU, le fait de soumettre le général à la justice militaire au lieu de la justice civile alors qu'il était en disponibilité au moment des faits qui lui sont reprochés «viole son droit à un procès équitable de façon irrévocable». C'est pour tout cela que les Nations unies demandent la libération immédiate de Djibril Bassolé.

Comme il fallait s'y attendre, le gouvernement burkinabè est monté au créneau pour battre en brèche cet avis. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le ministre de la Justice, René Bagoro, qui avait à ses côtés son collègue de la Communication, Remi Dandjinou, et le directeur de la justice militaire, Sita Sangaré.

Le garde des Sceaux a fait remarquer que la quasi-totalité des moyens invoqués par les avocats de Bassolé n'étaient pas fondés puisque la détention du général n'a pas de caractère politique ; que son arrestation est fondée sur des bases légales, qu'en plus, depuis un certain temps, il bénéficie de l'assistance d'avocats étrangers. Le ministre a également précisé que le fait de mettre fin à la disponibilité du général «répondait à un souci de discipline militaire et ne visait nullement les intérêts de la procédure pénale, car les militaires en disponibilité conservent leur statut de militaire au sens de la justice militaire. Il reste donc soumis aux règles et à la déontologie militaire».

Poursuivant son argumentaire, le ministre a expliqué que, dans le droit burkinabè, il n'est pas exclu que le tribunal militaire soit compétent à l'égard de personnes civiles, car l'article 48 du code militaire prévoit que les civils coauteurs ou complices de militaires comparaissent devant les juridictions militaires.

«Le Burkina Faso se réjouit de ce que dans le cadre de l'examen de la plainte du général, le Groupe de travail n'a retenu comme justifiée aucune des accusations relevant de la manipulation du droit, ce qui confirme que la procédure engagée contre le général Bassolé suit son cours de façon totalement régulière», a déclaré le ministre Bagoro.

Au regard de tout cela, René Bagoro a annoncé que le Burkina Faso va demander le réexamen de l'affaire par la procédure de révision afin que le Groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire donne un autre avis plus conforme à la réalité de la situation du général Djibril Bassolé.

Pourquoi Bassolé est-il toujours en détention ? Pourquoi est-il poursuivi alors que Guillaume Soro ne l'est pas ? A quand le procès ? Face à toutes ces questions et à bien d'autres, le ministre, invoquant la séparation des pouvoirs, a invité les journalistes à se référer à la justice pour avoir des éléments de réponses.

Encadré

Procès du putsch

C'est pour très bientôt selon Sita Sangaré

Le directeur général de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré, qui était présent à la conférence de presse a annoncé que l'instruction du dossier du putsch est très avancée, car «toutes les auditions sont terminées, au niveau du parquet, on a tous les éléments nécessaires pour aller au jugement et très bientôt nous irons au jugement».

Pour Sita Sangaré, l'avis du Groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire ne va pas perturber le cours de ce dossier. A propos du statut du général, le colonel a affirmé que les experts de l'ONU ont tout faux, car «même en disponibilité, on est toujours justiciable du tribunal militaire. Donc ça ne change pas grand-chose». En tout état de cause, Sita Sangaré a déclaré que son institution ne cédera face à aucune pression : «quand on dit que la justice est indépendante, elle est indépendante à tout point de vue. Elle ne doit subir de pression de nulle part, même si on s'appelle Nations unies», a-t-il conclu.