Cameroun: Sénat - Les dessous de la démission de Peter Mafany

Ancien président du groupe parlementaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le désormais président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme Mafany Musonge quitte définitivement le sénat pour se consacrer à ses nouvelles fonctions.

Adieu l'écharpe tricolore ! Mafany Musonge et le Sénat c'est désormais de l'histoire ancienne. La nouvelle est tombée hier mercredi 5 juillet alors que se tient depuis trois semaines, la session parlementaire de juin. Le désormais ex président du groupe parlementaire Rdpc au Sénat a préféré lâcher la Chambre haute pour se consacrer à ses nouvelles fonctions de président de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (Cnbpm) dont il jouit depuis le soir du 15 mars dernier suite à un décret du président de la République.

Au-delà de l'incompatibilité dont il risquait d'être accusé, l'ancien Premier ministre et haut commis de l'Etat veut avoir suffisamment du temps pour assurer avec brio la mission que lui a confié Paul Biya : créer toutes les conditions du vivre ensemble au Cameroun. Ce patchwork de 286 ethnies dont certaines se regardent en chiens de faïence, et où la tentation du repli identitaire est toujours plus présente que jamais.

Chieh Tabe Tando, l'héritier

Il quitte définitivement la Chambre haute avec ses avantages seulement 4 ans après sa nomination par Paul Biya et à un an de la fin du mandat courant. Ce que d'aucuns qualifient de coup de tonnerre dans une République où plusieurs responsables s'accrochent à des strapontins du fait des privilèges liés à ces fonctions. L'ingénieur né en 1942 qui trônait depuis le 15 mars quitte donc définitivement le palais des Congrès. Remplacé en mars par le sénateur Chieh Tabe Tando Ndiep Nso à la tête du groupe parlementaire, Mafany Musonge a été Premier ministre du Cameroun de 1996 à 2004.

S'il perd son écharpe de sénateur, il conserve toutefois ses attributs de Grand chancelier des ordres nationaux. Diplômé de l'université Drexel en ingénierie civile et de l'université Stanford en ingénierie, il a travaillé dans un grand nombre de projets de développement et piloté 8 gouvernements successifs. Originaire de Buéa dans le département du Fako, Mafany a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur au ministère de l'Équipement au début des années 1970, avant de prendre la direction générale du Laboratoire national de génie civil (Labogénie) en 1980, puis de la Cameroon Development Corporation jusqu'en 1996 ; date de son entrée au gouvernement qu'il quittera pour le « garage » avant que sa fidélité au Prince ne lui fasse à nouveau bénéficier des faveurs du régime. Il reste néanmoins grand chancelier des Ordres nationaux.

Les dessous d'un acte

On se rappellera que c'est le 21 mars dernier que Nfor Tabe Tando, sénateur du Sud-ouest a été porté à la tête de ce groupe parlementaire du Rdpc au Sénat. Incontestablement cet homme politique né le 29 octobre 1950 à Bachou-Ntai, département du Manyu dans la région Sud-ouest devrait remplacer à ce poste Peter Mafany Musonge, récemment nommé par décret présidentiel à la tête de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Le nouveau président du groupe parlementaire du parti-Etat avait été choisi lors des assises des membres du Parlement et des sénateurs du Rdpc au siège de ce parti au pouvoir. Au cours de laquelle il était question de renouveler les organes exécutifs dans les deux chambres à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale pour l'année législative 2017. Le nouveau chef du groupe parlementaire, Nfor Tabe Tando est l'un des sept sénateurs élus et des leaders du Sud-ouest.

Depuis le 22 mars dernier, en perspective, il était probable que Peter Mafany Musonge quitterait définitivement le Sénat pour cause d'incompatibilité après sa récente nomination. Et du coup certains mandarins du parti du flambeau ardent, pour des raisons inavouées, disait-on, y voyaient en son suppléant, Dima Gabrielle, homme d'affaires à la réputation établie à Limbe, originaire du Centre, siège des institutions républicaines, un probable remplaçant. Que non ! Puisque finalement, et selon des sources dignes de foi, et après consultation du président national du Rdpc et du comité central, certains ont jeté leur dévolu sur le sénateur Tabe Tand, juriste de formation et chef de la Styled Equity Chambers à Douala. L'actuel remplaçant de Peter Mafany Musonge est également l'ancien Pdg de la société EurOil Limited. Cet homme politique a été intronisé en 1977 chef traditionnel de deuxième degré de Bachuo-Ntai dans le Manyu, région du Sud-ouest.

Le président de la South West Chiefs Conference est par ailleurs membre du Comité central du Rdpc. La promotion de Tabe Tando, apprend-on au sein du parlement, créé un vide à son ancien poste à la Commission des lois constitutionnelles, jadis occupé par le sénateur Mbella Moki Charles.