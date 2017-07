Cameroun: Electricité - Du renfort à Yaoundé

Les deux nouveaux transformateurs installés le week-end dernier vont renforcer et sécuriser la fourniture de l'énergie dans le Centre et le Sud.

Deux nouveaux transformateurs viennent d'être raccordés sur le poste d'interconnexion d'Oyom-Abang à Yaoundé. Les travaux d'installation de ces équipements ont été accompagnés d'intensifs chantiers de maintenance au poste de Ngousso et sur la ligne de transport MangombéOyom-Abang. Ce qui a notamment entraîné des interruptions du service électrique dans certains quartiers de Yaoundé et ses environs.

Hier en mi-journée au poste d'Oyomabang, les travaux qui avaient nécessité la présence d'une quarantaine de techniciens travaillant de jour comme de nuit étaient pratiquement achevés et se trouvaient à la phase de tests. « Afin de vérifier la réussite de la mise en service de ces nouveaux équipements », indique Théophile Ebouel Elame, chef de division transport de la région du Centre. Il explique en substance que lesdits travaux consistaient au remplacement des transformateurs défaillants au profit de deux nouveaux équipements arrivés au port de Douala il y a un mois.

On apprend que ces transformateurs assurent beaucoup plus de fiabilité en ce qui concerne la fourniture de l'énergie. « Ils vont permettre d'éviter certaines anomalies parce que les anciens transformateurs chauffaient beaucoup trop ». Autres avantages, ces transformateurs de grande puissance vont permettre au poste d'Oyom-Abang et réseau électrique tout entier de disposer d'équipements de réserve, pouvant rapidement servir d'ouvrage de secours en cas de panne, se réjouit le chef de division. De plus, Théophile Ebouel Elamela ajoute que la sécurité de la fourniture de l'énergie dans le Centre et le Sud sera renforcée et la qualité de service ainsi améliorée.

Un élément clé, qui permettra d'après les techniciens d'Eneo, l'optimisation des équipements en service et d'offrir une marge de manœuvre pour leur fonctionnement. Il est à noter que le banc des trois nouveaux transformateurs ainsi installés, (le dernier ayant été mis en service en août 2016) offre une puissance de 105 MVA .