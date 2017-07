Cote d'Ivoire: Direction générale des impôts / 1er semestre 2017 - La DGI réalise 1060 milliards de fcfa de recettes

1060milliards de F CFA de recettes au premier semestre 2017 contre 965,806 milliards à la même période l'année dernière.

Soit une hausse de 10% par rapport à 2016. Cette information a été donnée le 6 juillet dernier par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Abdourahmane Cissé, à la faveur de la 16e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts (Dgi) qui a eu pour cadre un hôtel de la place.

Thème de cette année:

«Le portail e-impôts : La Dgi à l'ère de la digitalisation». Se félicitant de ce résultat, Abdourahmane Cissé a exhorté les agents du fisc dont le lauréat des lauréats, N'Guessan Kouadio Théophile, Administrateur des services financiers, Receveur à la Recette des Impôts Divers Marcory 1, Direction régionale d'Abidjan Sud II, « à poursuivre dans cette voie de la perfection afin de promouvoir davantage la culture de la responsabilité et du travail bien fait ».

Aux lauréats, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, il les a encouragés à demeurer les portes flambeaux d'une administration résolument tournée vers la qualité. « Cette distinction doit constituer pour vous un challenge, celui de poursuivre sur cette voie d'accomplissement continue du travail de qualité au service de l'Etat et des usagers et qui vous vaut cette célébration aujourd'hui », a-t-il ajouté.

Quant au Directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, il a salué tous les agents des impôts pour ces résultats qui augurent des lendemains meilleurs. Situant sur le prix d'excellence, il a informé qu'il vise à célébrer et à honorer chaque année ceux qui se sont distingués non seulement par la qualité mais aussi et surtout par leurs qualités morales et éthiques. « Ce prix doit constituer, de mon point de vue, à la fois un puissant facteur de saine émulation et un prétexte pour une prise de conscience au niveau de chacun de nous», a expliqué Ouattara Abou Sié.

Précisant en outre que des chantiers seront mis en œuvre pour l'amélioration du service des impôts en Côte d'Ivoire. Ce sont, au total 9 trophées qui ont été décernés au cours de cette cérémonie.