Cote d'Ivoire: Amadou Soumahoro - : "Le RDR est fort dans l'épreuve "

Le RDR est un corps vivant.

On nous a piqués. On nous a réveillés. Nous sommes réveillés. C'est pour cette raison que je voudrais encore réitérer mon appel à l'union et au rassemblement. Il n'y a que les grands ensembles qui avancent aujourd'hui. L'époque où en solitaire on pouvait devenir ce qu'on souhaitait ou ce qu'on souhaite est révolue.

Même si individuellement tu as une ambition, si tu es accompagné dans l'obtention de cette ambition par une équipe, tu arrives à bout le plus rapidement possible. Restons uns, restons rassemblés. Nous sommes à l'heure où nous devons plus que jamais réaffirmer notre attachement au chef de l'Etat. Si les gens font tous ces bruits, c'est parce qu'ils pensaient qu'Alassane Ouattara était affaibli et que le RDR était affaibli. En moins d'un mois, on a assisté à des tirs groupés par la mutinerie et la grève des fonctionnaires, avec tout ce qui se passait au niveau de l'Assemblée nationale et de son président, la découverte de la cache d'armes. Tout ceci a amené les gens à conclure que le RDR est fragilisé et que le moment était venu pour porter le coup fatal.

Les bruits ont alors commencé : alternance par ci, alternance par là. Des journaux s'en sont mêlés, annonçant la libération de Laurent Gbagbo dont le témoignage continue de hanter le militant du RDR. On en était là, quand a surgi la question de l'alternance. A un moment donné, des militants étaient perdus. Certains ont parlé d'une fin de règne. Mais le RDR est fort dans l'épreuve. Il ne faut pas nous provoquer. A la direction du parti, nous étions sereins. Certains pensaient que la direction avait abandonné. Certains nous ont amené à la réaction précipitée, mais nous avons gardé notre calme pour dire que chaque chose en son temps. Chers frères et sœurs, le RDR est maintenant debout. Il faut que nous restions rassemblés autour du chef de l'Etat, notre symbole. C'est dans Alassane Ouattara que se cristallisent toutes nos frustrations. Il symbolise toutes les frustrations du militant RDR.

La frustration de l'exclusion, celle du rejet, celle du déni ethnique, celle du déni religieux. Il a subi tous ces maux à cause de nous. Nous avons lutté au prix de notre vie. Chacun de nous a payé le prix de ce combat. Paix à l'âme de ceux qui sont tombés. Kafana a été surnommé Mandela parce qu'il était toujours en prison. N'oublions pas cela, n'oublions pas notre parcours. Rappelons-nous des frustrations subies de 94, 95, 96, 97. 2000, c'était le summum. C'est vrai que nous avions tous des rêves qui ne sont pas encore réalisés. Mais notre combat était soutenu par des valeurs. Les valeurs d'égalité. En 1994, il y avait des Ivoiriens à deux vitesses. On ne peut oublier ce combat. Ces démons ne sont pas encore loin de nous.

Gare à nous. Il y a un moment pour la conquête du pouvoir et un moment pour la conservation du pouvoir. Le combat de la conservation est plus rude. Seule notre union, seul notre rassemblement autour du président de la République peut nous conduire à l'autre rive. Si nous oublions notre passé et nous passons tout notre temps à chanter : « je n'ai rien eu. Ils m'ont donné quoi ?», ne soyons pas surpris. N'oublions pas que nous avons eu la liberté. Dieu donne à qui il veut et quand il veut. Ayons foi en lui. Bonne mission à tous.