Cote d'Ivoire: Rentrée solennelle de l'Union des Soroïstes - De quelle ingratitude parle-t-on ?

"Il mérite de ses compagnons de lutte, des honneurs plutôt que l'ingratitude dont il est victime depuis un certain temps ». Marc Ouattara, président des Soroïstes (UDS), a saisi, samedi dernier, la rentrée politique de son mouvement pour décrier un manquement grave au devoir de reconnaissance vis-à-vis de son parrain. De surcroit, a-t-il estimé, de la part de ceux avec qui l'ex-Premier ministre a battu le pavé pour l'instauration de la démocratie sur les bords de la lagune Ebrié.

Il a partagé ce sentiment avec ses camarades qui l'ont épousé avec des applaudissements nourris. Cependant, de quelle ingratitude parlentils ? Sont-ils vraiment logiques ou s'agit-il d'un jeu de victimisation pour rallier plus de personnes à leur cause ? Ces questions méritent d'être posées devant l'attention accordée à Guillaume Soro par le président de la République, Alassane Ouattara, son entourage, l'ensemble des cadres, militants et sympathisants du Rassemblement des Républicains (RDR) indexés.

En effet, le chef de l'Etat ne manque pas d'occasions ni de tribunes pour complimenter le Président de l'Assemblée nationale pour son courage et sa grande contribution au combat de la démocratisation de la Côte d'Ivoire. «Je voudrais rendre hommage à Guillaume Soro pour le combat qu'il a mené, pour son courage et sa fidélité. Il s'est battu pour que les populations du nord puissent recouvrer leur dignité par la nationalité ivoirienne.

S'il a fait cela, c'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire », a félicité le président Alassane Ouattara le dimanche 7 juillet 2013 lors de son meeting à Ferkessédougou, dans la cadre de sa visite d'Etat dans le district des Savanes. Qui ne se souvient pas de l'aura du président Guillaume Soro au 3è congrès extraordinaire du parti logé à la rue Lepic tenu le dimanche 22 mars 2015 au palais des sports de Treichville. L'ex-Premier ministre a, en outre, reçu des ovations dignes d'une véritable star avant et après son installation. Des cadres du RDR, il a été le plus applaudi au cours de cette rencontre importante du parti en guise de reconnaissance de son combat.

L'accueil délirant à lui réservé ce jour-là, est la preuve de l'estime que les militants du RDR ont pour lui. Pour tout ce qu'il a fait et continue de faire afin de faire triompher les idéaux du parti fondé par Djéni Kobenan. Et, la reconnaissance du chef de l'Etat et du RDR à Guillaume Soro ne s'arrête pas là. Premier ministre, ministre de la Défense, député RDR de Ferkessédougou et président de la l'Assemblée nationale depuis mars 2012, le président Guillaume Soro bénéficie toujours de la confiance du président de la République et du RDR.

C'est pourquoi, il a toujours été soutenu dans les épreuves et les moments difficiles. Les affaires des écoutes téléphoniques, les ennuis judiciaires avec la juge française Sabine Kheris sont là pour attester de façon éloquente le soutien sans faille de la République à un digne fils du pays et du RDR, à un militant engagé. Au vu de tout ce qui pré- cède, peut-on raisonnablement dire que le président Guillaume Soro est victime d'ingratitude? Que faire de plus pour que les uns et les autres soient satisfaits du retour de l'ascenseur ?