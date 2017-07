Cote d'Ivoire: Yamoussoukro / Election à la Mugef-CI - Soro Mamadou présente ses six engagements

La campagne pour le contrôle de la Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire (MUGEFCI) fait rage en ce moment.

La tête de la liste « Solidarité », Soro Mamadou, invité aux 18èmes journées des cadres supé- rieurs de la santé qui se tiennent dans la capitale politique, a développé hier son programme. Il a ainsi présenté ses six engagements fermes aux mutualistes et prescripteurs. Ce sont : affecter au moins 80% des cotisations aux prestations ; limiter les frais de fonctionnement à la norme de 18% maximum des cotisations ; renforcer la bonne gouvernance par une gestion démocratique au quotidien ; faire de la MUGEFCI, un outil véritablement proche des préoccupations des mutualistes ; lutter efficacement contre la fraude sous toutes ses formes et rendre plus dynamique la mutuelle.

Auparavant, il a donné les raisons de sa présence aux journées scientifiques du SYNACASS-CI. Il s'agit d'un acte de reconnaissance ; de réaffirmer aux participants sa volonté de voir se consolider les relations au sein de la maison commune, la MUGEFCI. Et la dernière raison, c'est faire le bilan de son exercice depuis 2013 à la tête de cette institution.

Il a relevé la solidarité à l'égard des retraités en permettant à tout fonctionnaire appelé à faire valoir ses droits à la retraite de bénéficier des prestations de la MUGEFCI jusqu'à la perception de sa première pension. Ce qui, a-t-il expliqué, a fait grimper les factures des prestations de 235 millions par mois à 1,5 milliard aujourd'hui. La MUGEFCI, à l'en croire, c'est 1.500.000 feuilles de soins traités par an, un réseau de plus de 6.000 partenaires médicaux, une liste positive de plus de 3200 médicaments remboursables et un maillage impressionnant du territoire national.