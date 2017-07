Cote d'Ivoire: Dah Sansan (président RJR) - " On sent le désordre venir "

« Nous avons bien suivi l'annonce de la création d'un mouvement dit Soroïste et cela a été effectivement fait samedi dernier.

Cette initiative me suggère la réflexion suivante : depuis que le président Alassane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire, chaque cadre valable a eu l'occasion d'occuper un poste de responsabilité et quand un chef d'Etat vous confie une mission, je pense que le meilleur comportement à lui retourner c'est la loyauté.

Pris dans un cadre politique, il devrait peser sur chaque cadre l'obligation de renforcement des capacités du RDR. Mais à bien écouter les acteurs, des termes désobligeants ont été employés. Toutefois, j'ose espérer que ce mouvement s'inscrira dans l'orientation politique du RDR et son président Alassane Ouattara. C'est le lieu de rappeler à toute la jeunesse républicaine que nul ne doit s'inscrire dans un cadre contraire aux idéaux du RDR.

Au moment où le RDR organise son plus grand évènement qui est le congrès, lieu de règlement de tous nos conflits, s'ils se trouvent des militants qui ont un autre agenda, il y a urgence à réagir. On sent le désordre venir et nous nous donnerons les moyens de l'arrêter et d'œuvrer plus au rassemblement. »