Algérie: Le président de la FAF en fait son affaire

Et une réunion, une autre entre les responsables de la Fédération algérienne de football et leurs homologues de la direction générale de la Caisse nationale d'assurances sociales. Cela n'en fera qu'une autre de plus même si elle risque d'être aussi virtuelle que celle du 6 décembre de l'année écoulé qu'annonçait tambour-battant un communiqué de l'institution du football du temps du règne de Raouraoua.

Or, le sportif-lambda apprend aujourd'hui et c'est Kheir-Eddine Zetchi, premier responsable du Bureau fédéral qui l'a dit, et l'on ne peut que le croire sur parole, en conférence de presse «... Nous n'avons trouvé aucun accord signé entre la FAF et la Cnas». Pourtant ce dossier tellement à cœur à Raouraoua et les autres à telle enseigne qu'il faisait carrément partie des points de l'ordre du jour à chaque réunion du Bureau. Nous en donnons pour preuve ce passage contenu dans le compte-rendu de réunion du bureau en date du 12 octobre 2016. «Par ailleurs, la Ligue de football professionnel constate avec regret que certains clubs n'ont pas encore pris les dispositions d'affiliation et de régularisation avec la Cnas. Tous les clubs sont tenus de désigner un responsable de cette activité pour être l'interlocuteur de la Cnas. Une réunion est prévue à la mi-novembre avec les responsables de la Cnas, les représentants de la LFP et des clubs pour mettre en place un protocole d'accord.»

Ensuite dans celui du 19 novembre de la même année où il est justement question d'un imminent accord entre les deux parties. «Enfin, un accord sera signé le 6 décembre avec la Cnas pour la mise en œuvre des dispositions du nouveau décret qui plafonne la déclaration des joueurs à un salaire maximum de 270 000 DA. Lors de cette rencontre, la Cnas prodiguera à tous les clubs professionnels les conseils et recommandations pour la meilleure gestion de ce dossier important et procédera dans le futur à des accords club par club pour la régularisation des dus antérieurs et la normalisation des déclarations.»

A en croire, ce qui s'est dit en conférence de presse ce dossier serait des plus sensibles aux yeux du président de la Fédération lequel compte y trouver une issue de manière définitive. Peut-être que la réunion à laquelle il devrait participer prochainement autour d'une table avec en face le directeur général de la Cnas sera la bonne et qu'enfin d'une part les nababs du football que sont les footballeurs passent à la caisse et que les dirigeants «crachent» dans le bassinet les réputés retenues sociales faites sur les salaires des footballeurs et dont il n'y a jamais eu une quelconque traçabilité et d'ailleurs sur lesquelles toutes suspicions ne serait pas gratuitement formulées. Autant dire que le préjudice public est réel.

Toutefois, il ne faudrait pas prendre pour autant pour argent comptant ce qui se dit officiellement et les engagements pris depuis l'instauration du football professionnel et rarement respectés sont là pour illustrer la gabegie générale. En effet, faudrait-il rappeler pour l'anecdote qu'un directeur régional de la Cnas et pour ne pas le nommer celui de Constantine avait pris sur lui, il y a de cela quelques années, de bloquer les comptes bancaires du Mouloudia de Constantine pour, justement, cumul faramineux de créances.

Le cadre en question n'aurait jamais imaginé qu'il s'était engagé dans un véritable terrain miné. Et que s'est-il passé en fait ? Les dirigeants du club s'épanchent dans les journaux, l'affaire est prise en charge par la rue, les pouvoirs publics s'inquiètent et démarchent la direction de la Caisse régionale où le directeur s'arc-boute légitimement sur l'irréversibilité de la mesure prise, la direction générale est informée et somme celui-ci de faire machine arrière-toute.

Pour des raisons sociopolitiques, un important établissement public lequel faut-il le rappeler est déficitaire est vertement sommé de faire l'impasse sur des créances indues par un employeur au moment où des centaines d'autres qui n'ont que le tort de représenter des entreprises économiques du bâtiment, des travaux publics, maintenance n'auront jamais aucune chance de bénéficier du même traitement de faveur. Pis, ils doivent affronter syndicats et travailleurs parce qu'avec les comptes bancaires bloqués de l'entreprise les salaires ne sont pas versés et pour cause.

D'aucuns parmi nos confrères semblent accorder un blanc-seing au nouveau président de la Fédération, glosant sur sa capacité à considérer avec lucidité la réalité de ce qui se passe au sein de la discipline au niveau national, sa franchise dans le discours et tout procès d'intention serait quand même malvenu tant que son programme d'action ne sera pas jugé sur pièces à moyen terme. Il ne faudrait pas non plus oublier que l'amnésie collective en le domaine est un... sport national.