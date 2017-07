Algérie: Contrat pour l'achat de trois Boeings par Tassili Airlines

La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) a signé hier à Alger un protocole d'accord avec le constructeur aéronautique américain Boeing pour l'acquisition de trois appareils de type Boeing 737/800. D'une capacité de 155 sièges chacun, ces trois appareils devraient être réceptionnés durant le deuxième semestre 2018.

Ce contrat d'un montant global de 294 millions de dollars a été paraphé par le P-dg de Tassili Airlines (TAL) (filiale à 100% de Sonatrach), Belkacem Harchaoui, et le vice-président de Boeing pour la région Afrique et Amérique latine, Van Rex Gallard.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des ministres, respectivement, de l'Energie, Mustapha Guitouni, et des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, du P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), Abdelmadjid Sidi Saïd, et de l'ambassadrice des Etats-Unis, Joan Polaschik.

Ce marché a été décroché par Boeing à l'issue d'un appel d'offres national et international lancé à la fin 2016, a précisé le P-dg de TAL à la presse, soulignant que le financement de ce contrat d'achat est assuré à travers une convention de crédit de financement en titres participatifs avec Sonatrach.

M. Harchaoui a également expliqué que l'acquisition de ces trois appareils permettrait à sa compagnie une prise en charge totale de l'ensemble du transport de la relève pétrolière de Sonatrach, de ses filiales et de ses associations, actuellement assurée à hauteur de 80%, notamment vers le Sud, ainsi que le renforcement des dessertes domestiques en augmentant les fréquences vers le Grand Sud et les Hauts-Plateaux en particulier.

Il s'agit également du renforcement des vols internationaux pour des lignes où la concurrence est relativement faible, de la pénétration progressive du marché africain, et du développement de l'activité fret en exploitant les capacités résiduelles de chargement, a-t-il avancé.

Le P-dg a, par ailleurs, précisé que ces trois avions commandés auprès de Boeing seraient dotés de moteurs les plus puissants dans leur catégorie avec un revêtement anti-sable adapté à l'environnement d'exploitation, et d'un aménagement intérieur inspiré de la cabine du 787 Dreamliner, permettant aux passagers de profiter d'un plus grand espace avec un habillage de cabine moderne, des contours de hublots plus vastes, un éclairage LED sophistiqué et des compartiments à bagages à plus grande dimension.

Par cet investissement, TAL aspire «accroître son efficacité, améliorer la satisfaction de ses clients et assurer leur sécurité», a-t-il soutenu.

Interrogé sur d'éventuelles futures dessertes prévues par sa compagnie, M. Harchaoui a affirmé que la prochaine étape visée était la conquête du marché africain. A ce propos, il a fait part du lancement d'une première desserte Alger-Nouakchott via Tindouf à la faveur de la réception du premier appareil prévu par le contrat signé hier avec le constructeur américain, précisant que TAL exploitera également le fret pour plus de rentabilité économique de cette ligne.

S'agissant des dispositions prises par TAL en prévision de la saison estivale en cours, le responsable a indiqué qu'à travers ses 2 900 sièges hebdomadaires, cette compagnie a renforcé la ligne Alger-Paris à raison de cinq vols par semaine, et la destination Strasbourg à partir d'Alger et de Constantine, ainsi que les lignes Alger-Marseille et Alger-Nantes à travers deux vols par semaine.

Par ailleurs, il a relevé que sa compagnie avait également lancé, en avril dernier, un appel d'offres national et international pour l'acquisition de trois (3) avions neufs de 70 sièges chacun.

Possédant actuellement une flotte de 12 aéronefs de divers types (Boeing-Bombardier), la compagnie TAL a été créée en 1998 dans le cadre d'une joint-venture entre Sonatrach et la compagnie Air Algerie avant de devenir une filiale à 100% de ce Groupe pétrolier public depuis 2005.

Rappelons que Tassili Airlines et le constructeur aéronautique américain Boeing comptent ouvrir des négociations pour la réalisation d'un projet de fabrication en Algérie d'équipements et pièces destinés aux avions Boeing acquis par TAL.