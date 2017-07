Sénégal: Elections législatives - Le choix des 5 bulletins entériné par les députés

Les députés ont majoritairement voté, hier, la Loi N°22/2017 portant modification l'Article L.78 de la Loi N° 2017/12 du 18 janvier portant Code électoral. Cette modification vise à faciliter le choix dans le déroulement des échéances électorales.

Les députés ont, hier, majoritairement approuvé la loi N° 22/2017 portant modification de l'article L.78 de la Loi N° 2017 portant code électoral. Les grandes lignes de cette loi modifient une disposition du Code électoral et visent à assurer une bonne fluidité du vote, lors des scrutins électoraux. En effet, il est apparu une augmentation des candidatures validées, susceptible d'entrainer des difficultés dans le déroulement des prochaines échéances électorales. Cette modification qui vise à faciliter le choix de l'électeur cadre bien avec le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole, assure Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, venu défendre le vote de la loi.

La large majorité des acteurs politiques ayant souscrit à la proposition de la Cena, le gouvernement a jugé opportun de proposer la modification de l'article L. 78 du Code électoral pour une bonne fluidité du vote du scrutin législatif et pour les scrutins à venir. Les députés favorables à l'adoption de la loi ont mis en avant la large majorité qui s'est exprimée pour la modification du texte de loi, lors des concertations initiées par la Cena. Ils ont révélé qu'un nombre très important de coalitions de partis politiques ont pris part à la rencontre et qu'au terme des débats, une large majorité s'était engagée pour apporter son adhésion à la proposition de la Cena, tendant à autoriser l'électeur à choisir au moins 5 bulletins de vote parmi les 47 présentés par les coalitions. S'élevant contre le comportement de certains députés qui cherchent à jeter l'opprobre sur la Cena, d'autres ont loué l'attitude de cette institution dans son rôle de facilitateur pour l'organisation d'élections apaisées.

Libre à l'électeur de prendre tous les bulletins de vote

La nouvelle disposition laisse une totale liberté à l'électeur qui le souhaite de prendre tous les bulletins de vote mis à sa disposition avant son entrée dans l'isoloir. Se démarquant de cette position, d'autres députés ont sévèrement critiqué l'attitude de la Cena qui aurait outrepassé ses prérogatives. Il n'est conféré aucune compétence à la Cena de convoquer les acteurs politiques pour de telles concertations, a dit le député El hadji Diouf. A son avis, les mandataires acquis à cette cause sont les représentants de coalitions de partis insuffisamment représentés sur l'ensemble du territoire national. Il est d'avis que leur prise en compte fragilise et inhibe le concept de large majorité exigée par le protocole. Il a également été fait grief à la nouvelle disposition de dévoyer le secret du scrutin et d'ouvrir des hostilités dangereuses dans les bureaux de vote. En effet, les mandataires des coalitions présents dans les bureaux de vote seraient frustrés de voir des électeurs ignorer ostensiblement leurs bulletins et afficher publiquement leur préférence, violant ainsi l'esprit du Code électoral, a dit un député. Il est inconcevable selon toujours cet élu de changer une disposition substantielle du Code électoral à soixante douze heures du démarrage de la campagne électorale. Certains députés ont proposé de réfléchir sur l'instauration du bulletin unique. Les députés ont également dénoncé la floraison de partis politiques qui sont au nombre de 285. Ils ont invité le gouvernement et la classe politique à une réflexion visant à moderniser les partis et à moraliser la vie politique. Les députés ont également interpellé le ministre sur les lenteurs notées dans le retrait des cartes d'électeurs à quelques semaines des échéances.

Respect des dispositions

Le ministre a tenu à rassurer les députés sur le respect des dispositions. « Il est inconcevable, pour le gouvernement, de procéder à des réformes électorales sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques », a-t-il dit. Le ministre a indiqué la portée de l'article L. 78 qui, dans son alinéa 2 obligeait l'électeur à prendre tous les bulletins de vote. Toutefois, en vue de rendre le vote plus fluide, il va être permis à l'électeur de prendre au moins cinq bulletins de vote. En-deçà de ce nombre, son vote ne sera pas validé. Cette disposition nouvelle s'impose pour toutes les élections auxquelles prendraient part des candidats ou des listes de candidats dont le nombre serait égal ou supérieur à cinq. Ce sont donc des dispositions communes à toutes les élections. Se prononçant sur l'organisation des élections, le ministre indique que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin, notamment avec l'impression de 329.000.000 de bulletins de vote.

Il a rappelé que le processus de confection des cartes d'identité biométrique Cedeao affiche de bons résultats avec 6.222.515 éditées. La totalité des cartes de la diaspora estimée à 268.151 a été envoyée, informe le ministre de l'Intérieur. Aussi, des commissions seront-elles créées partout où le besoin se fera sentir. Ces commissions auront la particularité d'être mobiles. Les cartes seront distribuées jusqu'au soir du 28 juillet 2017, l'avant-veille du scrutin. Le ministre réaffirme la disponibilité à dialoguer avec la classe politique.