Sénégal: Installation du comité électoral communal de Benno - Plus de 60 millions de FCfa mobilisés à Kaolack

La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

Pour le ministre de la Femme, Kaolack s'inscrit dans une dynamique victorieuse pour démontrer que ses derniers scores aux locales et au référendum ne sont guère fortuits. « Le Saloum a noué un pacte de confiance avec le président Macky Sall et tout sera mis en œuvre au soir du 30 juillet pour le renforcer de notre côté en obtenant un score historique en faveur de la liste de Bennoo dans le département de Kaolack », s'est-elle engagée.

Elle s'est engagée à contribuer à hauteur de 22 millions de FCfa pour la mise en œuvre des activités de la campagne, répartis entre le comité communal 12 millions et celui du département pour 10 millions. A sa suite Modou Ndiaye "Rahma" a promis 10 millions, le premier serviteur du Rassemblement pour le Peuple (Rp) 5 millions, le ministre Diène Faye, 4 millions et des contributions de différents responsables de la commune et du département pour une cagnotte dépassant les 60 millions. Pour la maîtresse d'œuvre de ce rassemblement, « cet élan de solidarité des différents responsables de la coalition Bennoo traduit leur engagement à donner une majorité confortable au président Macky Sall pour lui permettre de poursuivre ses nombreux chantiers et programmes pour asseoir l'émergence au Sénégal ».

L'installation du comité électoral de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby) de la commune de Kaolack, hier, a été un grand moment de mobilisation pour les militants et responsables soutenant le président Macky Sall dans la capitale du Saloum. Des ténors politiques qui ont répondu massivement à l'appel de la tête de liste Mariama Sarr en collectant sur place plus de 60 millions de FCfa.

