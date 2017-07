Togo: Dialogue politique sur les produits et services MESA à Lomé

Une journée de dialogue politique sur les produits et services de Monitoring For Environment and Security in Africa (MESA ) à l'attention des décideurs des pays membres du Comité permanent inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et de la CEDEAO a eu lieu en fin de semaine dernière à Lomé.

La rencontre a permis aux participants de s'imprégner des activités de MESA-Terrestre de la zone Sahel et CEDEAO. Intervenant au nom de l'ITRA, Djagni Kokou a relevé qu'Il est présenté au cours de la rencontre aux décideurs points focaux thématiques nationaux, les données et les produits d'observation de la terre rendus disponibles sur les stations MESA.

Le Togo, comme plusieurs pays du Continent est préoccupée par le changement effrayant de l'environnement. « Allons-nous tout simplement en faire le constat ou devons-nous réfléchir et entreprendre, dans une synergie forte, les actions appropriées pour créer les meilleures conditions de notre existence ? », s'est demandé le représentant du ministre qui relève que lorsqu'on s'inscrit dans la mobilisation, alors l'observation de l'environnement et de la planète constitue une étape cruciale.

Le projet MESA vise à améliorer les capacités des structures régionales et nationales impliquées dans la gestion de l'environnement, le climat et la sécurité alimentaire dans la zone CEDEAO et du SAHEL par l'utilisation de l'information issue de l'observation de la terre pour la prise de décision et la planification.

Le Comité permanent inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel composé de 13 pays membres, a pour mandat de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse, du changement climatique et de la désertification pour un équilibre écologique durable en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Germain D.

