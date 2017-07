Togo: Awa Nana Daboya - "Le vivre ensemble est désormais réel au Togo incha Allah !"

Les cérémonies de purification du Togo recommandées par la CVJR et mise en oeuvre par le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN) ont connu leur épilogue hier dimanche à Lomé et dans lles autres villes du pays à trravers des cultes chrétiens.

A Lomé, un culte du Conseil Chrétien a réuni fidèles et autorités politiques et administratives du Togo à l'ESTAO.

Devant les fidèles au rang desquels se trouvaient le Premier ministre togolais, Komi Sélom Klassou et la présidente du HCRRUN, Awa Nana Daboya, le révérend pasteur Mitré Djakouti, également président du Conseil Chrétien, a prêché autour de l'évangile selon Saint Marc, chapitre 12 verset 28 à 34. Il a donc invité les Togolais à cultiver l'amour du prochain.

Aussi, ont-ils été conviés à prier et à demander à Dieu de purifier le Togo par le sang de son fils Jésus Christ. Tout en reconnaissant que la réconciliation est un processus long et difficile, les officiants ont priéet remercié Dieu d'avoir inspirer les autorités togolaises à s'engager dans la dynamique d'une réconciliation nationale. Enfin, le Conseil Chrétien a convié les uns et les autres à se mettre en tête que la purification comme ce fut le cas ces derniers jours appelle à un changement d'attitude et de comportement envers autrui.

En tout cas, à leur suite, la présidente du HCRRUN peut se réjouir de ce que, un nouveau pas a été encccore franchi dans la mise en oeuvre des recommandations de la CVJR dont ils ont la charge. "C'est le sens de ce que les Togolais ont communié ensemble pour regarder vers l'avenir, c'est très important. Le vivre ensemble est désormais réel au Togo incha Allah", ainsi réagissait Awa Nana Daboya, au sortir de ces journées apothéoses, au cours desquelles, prêtres et ches traditionnels, chefs religieux musulmans et chrétiens ont invoqué le Seigneur pour le pardon et la restauration du Togo.