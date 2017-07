Mauritanie: Le Premier ministre préside un meeting populaire au groupement de Bouratt et appelle à voter en faveur des amendements constitutionnels

Les différents intervenants ont tous souligné la pertinence et l'objectivité de ces amendements pour la réalisation du développement escompté et la préservation des acquis nationaux.

Il a enfin précisé que les amendements constitutionnels proposés sont le fruit d'un consensus national entre la majorité et l'opposition dans l'intérêt supérieur de la nation, précisant que le soutien à ces amendements reflète l'attachement au choix du Président de la République et son programme de développement.

Il a souligné que le processus des réalisations au profit de ce groupement continuera et que le groupement de Bouratt va bientôt devenir un important carrefour en le reliant à la route de Monguel, d'un côté, et à celle de Saouata, d'un autre.

Le Premier ministre a réitéré la volonté du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz à poursuivre le processus de développement pour promouvoir ce groupement et transformer le triangle de la pauvreté en un véritable triangle d'espoir et de développement, notant à cet égard que la vision du Président de la République se concrétise jour après jour par la réalisation des grands projets au profit des populations.

Le meeting, qui s'est déroulé en présence du wali du Brakna, M. Abderrahmane Ould Mahfoudh Ould Khattry, et la délégation d'accompagnement du Premier ministre, a connu la participation de nombreux acteurs politiques, des dignitaires, des élus et d'un public nombreux issu du groupement de Bouratt.

