Mauritanie: Le Premier ministre préside un meeting populaire à Barkéol et appelle à voter en faveur des amendements constitutionnels

Le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, a présidé dimanche soir à Barkéol, wilaya de l'Assaba, un meeting populaire consacré à la sensibilisation sur l'importance de voter oui en faveur des amendements constitutionnels proposés afin de soutenir le processus de la construction nationale.

Le meeting, qui s'est déroulé en présence du wali de l'Assaba, M. Mohamed El Hacen Ould Mohamed Saad, a connu la participation de nombreux acteurs politiques de la wilaya, des élus, des dignitaires et d'un public nombreux et au cours duquel des banderoles ont été brandies exprimant le soutien inconditionnel des habitants aux amendements constitutionnels proposés et soulignant leur importance.

S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre a transmis les salutations du Président de la République, exprimant sa joie pour la mobilisation générale et la participation massive à ce meeting qui constitue une réponse aux promoteurs de la haine et la discorde, qui prétendent défendre la patrie et en même temps cherchent à ternir l'image du pays.

Le premier ministre a longuement parlé de la nouvelle Mauritanie, qui dément les allégations des ennemies de la patrie, indiquant que les postes de santé à Barkéol ont passé de 11 en 2008 à 26 actuellement, la moughataa dispose de 40 boutiques 'EMEL' , le nombre des puits dans la moughataa a augmenté de 94 forages au cours des dernières années, et 139 villages dans la moughataa ont bénéficié de l'eau de l'Aftout Charghi, en plus des écoles primaires et secondaires et le désenclavement de la zone entre la ville et Elghaira.

Le Premier ministre a appelé les habitants de Barkéol à voter oui en faveur des amendements constitutionnels pour la sauvegarde des acquis, exprimant sa confiance que la date du 05 d'Août 2017 sera un tournant dans l'histoire du pays car ces amendements ne sont pas destinés à servir un intérêt personnel. Au contraire, ils visent à préserver l'intérêt, l'histoire et l'identité du pays.

Il a qualifié les opposants à ces amendements comme étant un front des opposants au peuple mauritanien, en général et à Barkéol, en particulier, affirmant que le bon choix pour la Mauritanie, en général, et l'Aftout, en particulier, consiste à soutenir le pouvoir et les amendements constitutionnels proposés.

Le maire de Barkéol, M. El Hacen Ould Mohamed El Abed a loué l'importance accordée par les pouvoirs publics aux citoyens en général et aux habitants du triangle de l'espoir, en particulier, avant d'expliquer que ce meeting offre une opportunité aux habitants d'exprimer leur gratitude au Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Le maire de la commune a renouvelé, dans ce sens, le soutien des habitants de Barkéol aux amendements constitutionnels et leur détermination à les faire réussir.

Dans leurs interventions, les maires et les députés ont tous souligné l'importance des amendements constitutionnels proposés pour la sauvegarde des acquis sur le chemin du développement inclusif.