Madagascar: Anniversaire du TIM - Le pire évité de peu à Antananarivo

Malgré ces quelques échauffourées, « il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessé et il n'y a pas eu d'arrestation », a soutenu le général Njatoarisoa Andrian- janaka, commandant de la Circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale d'Antananarivo (CIRGN), lors d'une interview pendant la journée du samedi. Malgré l'intransigeance annoncée quelques jours plus tôt, les éléments des forces de l'ordre ont fait beaucoup de concession.

« Cette célébration se divise en deux parties. Celle avec les membres du bureau politique et les invités, et celle avec les partisans. (... ) Nous ne reculerons pas. Si nous n'avons pas Mahamasina aujourd'hui, nous l'aurons demain », a-t-il annoncé. Pendant ce temps, informés de la présence de Marc Ravalomanana à l'hôtel Carlton, ses partisans se sont attroupés devant cet établissement.

De son côté, conformément à la déclaration du général Angelo Ravelonarivo, préfet de police d'Antananarivo, les forces de l'ordre ont été déployées autour du stade municipal de Mahamasina. Côte à côte et pas à pas, les partisans du parti et les éléments des forces de l'ordre ont célébré, ensemble malgré eux, le XVe anniversaire de ce parti.

