Madagascar: Ampefy - Six bandits tuent le maire

« Des bouclages ainsi que des ratissages ont été d'emblée effectués. Toutes les unités ainsi que les postes et brigades de proximité ont, dans la foulée, reçu l'ordre de verrouiller leurs zones de compétence respectives, et de passer au peigne fin les endroits où les fuyards étaient susceptibles de se terrer », a indiqué le chef d'escadron Herilalatiana Randrianarisaona, chef du service communication de la gendarmerie.

Ce crime qui dépasse l'entendement est l'œuvre de six bandits armés. Les premières analyses balistiques révèlent que le défunt a été abattu à coups de pistolet automatique. C'est l'ombre horrifiante de l'assassinat de maire de commune rurale qui ressurgit, alors que moins d'un mois plus tôt, le maire de Bemokoatra Maevetanàna, lui aussi élu sous les couleurs du parti de l'ancien président Marc Ravalomanana, a été fusillé dans son lieu de résidence, devant sa femme.

