Madagascar: Prison d'Antsohihy - Quatre détenus tués sous un mur

Annoncée sous le signe de la distension et redoutée violente, la célébration du XVe… Plus »

Elle a été conçue pour accueillir cent à cent-cinquante détenus, tout au plus. Actuellement, elle rassemble, néanmoins, deux-cent-cinquante prisonniers, soit une surpopulation culminant à plus du double de la capacité initiale.

Des détenus, à l'ombre au pied de la construction, certains de leurs compagnons carcéraux, en train de cuire leur repas avec des réchauds-à-charbon de fortune creusés dans le sol, figurent parmi les victimes. Deux condamnés ainsi que deux prévenus ont trouvé la mort. Faute d'infrastructure, tous les prisonniers, adultes, criminels et délinquants ainsi que prévenus et condamnés, cohabitent dans le même quartier, d'après une source auprès de la direction générale de l'administration pénitentiaire. Le même interlocuteur relève, dans la foulée, que la maison centrale d'Antsohihy a été construite vers 1955, sous un régime colonial en déclin.

Scène de désolation à la maison centrale d'Ambalabe à Antsohihy. Avant-hier après-midi, un mur en parpaing, séparant le quartier des hommes à celui des femmes et des mineurs s'est effondré, faisant quatre morts et onze blessés parmi les détenus. Aux alentours de 14h 30, un vent à décorner un buffle, qui s'est levé depuis l'Est, sur la terre ferme, s'est abattu sur le vieux pénitencier de soixante-deux ans. Sous la puissance destructrice du « tourbillon », selon les témoignages des personnes sur place, la vieille et frêle maçonnerie, qui surplombe la cour à près de trois mètres, faisant office d'aire de récréation aux prisonniers, a cédé brusquement.

