Ile Maurice: Commission drogue - Jenny Mootealloo «étonnée» des appels qu'elle a reçus de Peroomal Veeren

Le numéro de Me Jenny Mootealloo a été répertorié sur les relevés téléphoniques faits à partir d'un portable saisi du détenu Peroomal Veeren.

C'est ce qui est ressorti de l'audition de l'avocate devant la commission d'enquête sur la drogue ce lundi 10 juillet 2017. «I am surprised», réagit la principale intéressée lors de son audition.

En cause, explique-t-elle, elle n'a jamais défendu Peroomal Veeren, un trafiquant de drogue qui purge une peine de 34 ans de prison. Pourtant les conversations téléphoniques ont été longues, ayant duré de 4 à 9 minutes.

«Peut-être que j'ai dû parler à quelqu'un sans savoir que c'est lui»

Questionnée par la presse à la fin de sa déposition, Jenny Mootealloo réitère sa surprise. «Je suis surprise d'apprendre qu'il m'avait appelée», soutient l'ancien membre actif du Mouvement militant mauricien et du Mouvement patriotique. Comment explique-t-elle, alors, que son numéro figure sur ces relevés téléphoniques ? «Peut-être que j'ai dû parler à quelqu'un sans savoir que c'est lui», déclare celle qui a été l'avocate de Jimmy Marthe alias Colosso, qui a été condamné pour entente délictueuse dans l'affaire Gro Derek.

Jenny Mootealloo a été précédée, devant la commission Lam Shang Leen, par l'avocat Shameer Hussenbocus. Ce dernier a été interrogé sur les nombreux appels qu'il aurait effectués à des prisonniers dont Gérald Prosper de janvier 2015 à 2016. L'avocat dit avoir noté les détails et demande du temps pour vérifier les données afin d'éclairer la commission d'enquête sur la drogue. Il a obtenu deux semaines pour fournir des explications en écrit à la commission.

Shameer Hussenbocus a également effectué des «unsollicited visits» aux détenus, pas forcément les «well-known traffickers» selon Paul Lam Shang Leen. Mais le principal concerné avance qu'il n'a jamais effectué de telles visites. «Il est probable que les proches m'avaient contacté», estime-t-il.

L'homme de loi a aussi défendu Parwiza Jeeva après sa condamnation pro bono (gratuitement) ; elle avait notamment porté plainte pour abus sexuel. Il l'a visitée 11 fois en prison.

Une visite à une Malgache qui n'est pas sa cliente

Le président de la commission d'enquête sur la drogue s'intéresse de surcroît à deux Malgaches arrêtées. L'une d'entre elles avait retenu les services de Me Jenny Mootealloo. Paul Lam Shang Leen ne comprend pas pourquoi Me Shameer Hussenbocus l'a visitée deux fois en 2016 alors qu'elle n'était pas sa cliente.

«Nous avons des informations selon lesquelles des avocats ont essayé de la contraindre à ne pas déposer contre une certaine personne. If it's you, you are in trouble», prévient Paul Lam Shang Leen.