Ile Maurice: Protection order - Fazila Jeewa-Daureeawoo envisage de revoir la loi

«On pense que ce sont des sujets difficiles à apprendre. Ce n'est pas vrai du tout. Notre présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, est un bon exemple à suivre. Il y a un certain nombre d'étudiantes de l'université de Maurice qui font des études en sciences, nous voulons qu'elles soient en plus grand nombre à l'avenir... »

Par ailleurs, la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a indiqué lors du séminaire qu'il faut s'assurer que plus de filles s'intéressent à la science et à la technologie à l'avenir. «Le développement est aujourd'hui lié à la technologie et à la science. Nous avons constaté que très peu de filles étudient l'ingénierie à Maurice», a-t-elle fait ressortir.

Déclaration de la ministre de l'Égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être familial, Fazila Jeewa-Daureeawoo, à l'issue d'un séminaire de deux jours co-organisé par le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, à l'hôtel Intercontinental, Balaclava, lundi 10 juillet.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.