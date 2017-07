Ile Maurice: Facettes cachées de... Bernard Yen - Le secret d'une vie bien équilibrée

Travail, vie de famille, foi... Dans la vie, tout n'est qu'une question d'équilibre. Et cet équilibre, Bernard Yen, ancien lauréat, actuel Managing Director de Aon Hewitt et représentant africain du comité des actuaires pour le United Nations Joint Statff Pension Fund, a su le trouver.

Vous êtes un ancien lauréat qui est rentré au pays pour mettre vos compétences au service de vos compatriotes. Que pensez-vous des lauréats qui ne rentrent pas ?

Je les comprends, car j'ai été l'un d'eux pendant les 18 ans que j'ai faits en Angleterre et en Belgique ! Je pense que la plupart d'entre eux voudraient bien rentrer au pays si les conditions sont réunies. Pour moi, c'était une décision familiale ; je voulais que mes enfants grandissent à Maurice et soient plus proches de leurs grands-parents. Et professionnellement, j'ai eu la chance d'exercer dans un domaine spécialisé nécessaire à Maurice. Pour les autres, c'est peut-être plus compliqué, surtout si les compétences ne sont pas reconnues à leur juste valeur.

Avec le vieillissement de la population d'un côté et le taux de natalité décroissant de l'autre, comment empêcher que le fonds de pension national ne tarisse dans une vingtaine d'années ?

Il faut analyser la situation avec le mélange unique que nous avons en termes de pension de base, de pension contributive nationale, de pension complémentaire des employeurs, d'investissements personnels et de soutien familial. Il y a des solutions et des choix à faire pour chaque problème. Pour la pension de base, je suis pour une réduction du montant avant l'âge de 65 ans. Concernant la pension contributive, il faudrait continuer à optimiser les investissements. Quant aux plans des employeurs, il ne faut surtout pas les décourager avec de mauvaises lois. Enfin, pour les investissements personnels et le soutien familial, des incitations fiscales sont nécessaires.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

J'aime la marche, le foot, la lecture, les bons films, jouer au sudoku et autres puzzles. Les week-ends se passent généralement en famille ou avec des amis, avec des journées à la mer ou en randonnées.

Parlez-nous de votre famille.

Cela fait déjà 28 ans que je suis marié à Gina et nous avons trois fils : Jeremy et Danny qui étudient en Grande Bretagne et Tommy qui y part pour ses études lui aussi cette année. Nous devrons bientôt nous habituer au Empty nest syndrome !

Cuisinez-vous ?

Non. Je me suis débrouillé seul pendant les quatre ans précédant mon mariage et, depuis, Gina cuisine tellement bien que je n'ose pas la concurrencer !

Gourmand ou gourmet ?

Gourmand et je suis heureux que cela ne se voit pas ! J'apprécie et j'avale tout : de la viande, du poisson, des fruits de mer, des fruits et légumes ! S'il faut choisir un seul menu simple, je dirais des beignets d'aubergine avec du chatini de piments en entrée, un bol renversé comme plat principal, accompagné d'un bouillon de brèdes cresson, et un kulfi et du thé chinois pour finir.

Un péché mignon ?

J'apprécie aussi l'alcool sous toutes ses formes, surtout le whisky, le vin rouge et la bière, mais pas tous les jours et toujours avec modération !

Pratiquez-vous du sport ?

Oui, j'aime bien les sports d'équipe, surtout le foot que je pratique toujours avec des jeunes, malgré mon âge ! Quand j'étais plus jeune, j'aimais aussi le badminton et le tennis de table.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

The 17 Indisputable Laws of Teamwork de John Maxwell, The Call d'Os Guinness et Executive Orders deTom Clancy. Pour le premier, c'est évident. Le second parle de notre besoin profond de vivre avec un but qui nous dépasse. Le troisième est du genre politique fiction qui peut devenir réalité.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

Normalement, les infos et les débats.

Et la télévision ?

Gina et moi aimons regarder un film ensemble de temps en temps en semaine et elle me laisse regarder le foot anglais la plupart du temps les week-ends !

Quel type de musique écoutez-vous ?

Toutes sortes, mais j'ai un penchant pour la richesse des années 70-80 avec, par exemple, Simon & Garfunkel, Les Shadows, Michel Sardou, Dire Straits, U2, Bruce Springsteen et tant d'autres. J'adore aussi le karaoké !

Pour vous, c'est quoi le bonheur ?

Être en paix avec Dieu et mon entourage et aimer comme Dieu nous l'a montré à travers Jésus-Christ.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

De ne laisser aucun doute à mes fils, ma famille, mes collègues et mes amis que nous devons tous rendre gloire au Dieu qui nous a créés et qui nous aime tant, malgré nos défauts.