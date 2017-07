La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

Présent à cette rencontre, le représentant de GGI, Dr Mamadou Tounkara, indique que la stratégie entend «transformer les enjeux environnementaux en opportunités économiques et en opportunités de croissance verte». Un type d'accompagnement qui prône «la gouvernance verte» et la promotion «de services et des emplois verts... », conclut le Dr Mamadou Tounkara. Rappelons que Tivaouane et Diamniadio, en plus de Kolda, sont les cités pilotes de ce programme.

Il s'agit d'un modèle de ville durable, résiliente, inclusive et prospère, dira le ministre maire Abdoulaye Bibi Baldé. Cette stratégie de développement sera mise en œuvre en collaboration avec l'Institut Mondial pour la Croissance Verte (Global Green Grouwth Institute - GGI), va s'appuyer sur cinq piliers articulés aux orientations du Plan Sénégal émergeant (PSE): «l'énergie, le transport, l'occupation du sol, l'eau et l'assainissement, les déchets», rappelle le ministre maire Abdoulaye Bibi Baldé.

